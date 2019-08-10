تصفيات اولمبياد طوكيو - (دورة بولونيا)- المنتخب التونسي ينهزم امام سلوفينيا 0-3

Samedi 10 Août 2019
وات - انهزم المنتخب التونسي للكرة الطائرة امام نظيره السلوفيني 0-3 اليوم السبت ضمن الجولة الثانية من الدورة التاهيلية لاولمبياد طوكيو المقامة ببولونيا بمشاركة منتخبي فرنسا وبولونيا ايضا.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: (23-25 و16-25 و24-26).
وكان المنتخب التونسي انهزم في الجولة الاولى امام بولونيا (0-3).
ويختتم المنتخب التونسي مشاركته في هذه الدورة غدا الاحد بملاقاة نظيره الفرنسي الذي انهزم اليوم امام بولونيا 0-3 وتجدر الاشارة الى ان صاحب المركز الاول يتاهل الى اولمبياد طوكيو.
واضافة الى الدورات (ست مجموعات) المقررة في شهر اوت الجاري التي تعد المرحلة الاولى من التصفيات فانه هناك مرحلة ثانية تشتمل على خمس دورات قارية في شهر جانفي المقبل يتاهل في اعقابها صاحب المركز الاول من كل مجموعة الى العاب طوكيو.
ويذكر ان المنتخب الياباني متاهل اليا بوصفه البلد المنظم.
وجاءت تفاصيل الاشواط على النحو التالي: (23-25 و16-25 و24-26).
وكان المنتخب التونسي انهزم في الجولة الاولى امام بولونيا (0-3).
ويختتم المنتخب التونسي مشاركته في هذه الدورة غدا الاحد بملاقاة نظيره الفرنسي الذي انهزم اليوم امام بولونيا 0-3 وتجدر الاشارة الى ان صاحب المركز الاول يتاهل الى اولمبياد طوكيو.
واضافة الى الدورات (ست مجموعات) المقررة في شهر اوت الجاري التي تعد المرحلة الاولى من التصفيات فانه هناك مرحلة ثانية تشتمل على خمس دورات قارية في شهر جانفي المقبل يتاهل في اعقابها صاحب المركز الاول من كل مجموعة الى العاب طوكيو.
ويذكر ان المنتخب الياباني متاهل اليا بوصفه البلد المنظم.
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Par:karimyousef (France )
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