Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Tlfatet  

قدم - نتائج المباريات الودية اليوم

Samedi 10 Août 2019

Samedi 10 Août 2019
وات - تعادل النادي الافريقي وديا مع مستقبل سليمان الوافد الجديد على قسم النخبة 0-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما اليوم السبت بملعب الشاذلي زويتن دون حضور الجمهور.
ويستهل فريق الاحمر الابيض بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باستضافة الملعب التونسي فيما يحل مستقبل سليمان ضيفا على شبيبة القيروان.
وستقام الجولة الاولى يومي 24 و25 اوت الجاري.



لقاء ودي - فوز الملعب التونسي على شبيبة القيروان 2-1
فاز الملعب التونسي على شبيبة القيروان 2-1 في اللقاء الودي الذي دار بينهما اليوم السبت في القيروان في اطار تحضيرات الفريقين للموسم الكروي الجديد.
وسجل غي مبنزا (8 و15) هدفي الملعب التونسي وحسن المناعي هدف الشبيبة (80).
ويستضيف فريق الشبيبة في الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يومي 24 و25 اوت الجاري مستقبل سليمان فيما يحل الملعب التونسي ضيفا على النادي الافريقي.
ر-هس

مباراة ودية - فوز نادي حمام الانف على اتحاد تطاوين 2-0
فاز نادي حمام الانف على اتحاد تطاوين 2-0 في اللقاء الودي الذي اقيم بينهما مساء اليوم السبت بالملعب البلدي بالزهراء في اطار الاعداد للموسم الكروي الجديد.
وسجل حمزة الصالحي (31) وزياد بن سالم (41) هدفي فريق الضاحية الجنوبية للعاصمة.
ويذكر ان نادي حمام الانف يتحول في الجولة الاولى من البطولة الى بنزرت لملاقاة النادي المحلي فيما يستضيف اتحاد تطاوين الترجي الرياضي التونسي بطل الموسم الماضي.
(وات)

  
  
     
  
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