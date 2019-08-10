توزر: حملة تحسيسية مشتركة تحت شعار ''عيد سعيد وصحي''

Samedi 10 Août 2019
وات - نفذت جمعية التطوع في خدمة البيئة بالشراكة مع برنامج تدعيم وتحت إشراف بلدية توزر، صباح اليوم السبت، حملة تحسيسية تحت شعار "عيد سعيد وصحي"، بهدف تحقيق عيد خال من التلوث نتيجة سوء التصرف في فضلات الاضاحي.
وقد تضمنت الحملة، وفق رئيس الجمعية، علي تريكي، توزيع كميات كبيرة من الاكياس البلاستيكية والمطويات التحسيسية الهادفة الى التعريف بالطرق السليمة في التصرف في فضلات الاضاحي، الى جانب دعوة متساكني بعض الاحياء الذين شملتهم الحملة التحسيسية الى عدم التصرف العشوائي في الفضلات لضمان نظافة هذه الاحياء.
وتتزامن الحملة مع برنامج ضبطته بلدية توزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك لرفع الفضلات المنزلية في كامل المدينة ليلة السبت من الساعة السادسة الى العاشرة مساء، وكذلك بالنسبة الى يوم العيد حيث من المقرر أن يتم تخصيص فرق عاملة ليلية تقوم بجمع فضلات الاضاحي.
وقد تضمنت الحملة، وفق رئيس الجمعية، علي تريكي، توزيع كميات كبيرة من الاكياس البلاستيكية والمطويات التحسيسية الهادفة الى التعريف بالطرق السليمة في التصرف في فضلات الاضاحي، الى جانب دعوة متساكني بعض الاحياء الذين شملتهم الحملة التحسيسية الى عدم التصرف العشوائي في الفضلات لضمان نظافة هذه الاحياء.
وتتزامن الحملة مع برنامج ضبطته بلدية توزر بمناسبة عيد الأضحى المبارك لرفع الفضلات المنزلية في كامل المدينة ليلة السبت من الساعة السادسة الى العاشرة مساء، وكذلك بالنسبة الى يوم العيد حيث من المقرر أن يتم تخصيص فرق عاملة ليلية تقوم بجمع فضلات الاضاحي.
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Par:karimyousef (France )
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