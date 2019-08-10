ضبط 24 شخصا من جنسيات إفريقية كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحريّة خلسة

Samedi 10 Août 2019
وات - تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بصفاقس الشمالية وبعد مداهمة أحد المنازل بطريق سيدي منصور من ضبط 24 شخصا يحملون جنسيّات دول إفريقيّة مختلفة وغير حاملين لوثائق إقامة بتونس وذلك بالتنسيق مع النيابة العمومية .
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه بتقديمهم إلى مقرّ المنطقة والتحرّي معهم إعترفوا أنهم كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحريّة خلسة بعد أن قاموا بتسليم مبالغ ماليّة متفاوتة إلى أشخاص أصيلي الجهة في انتظار إستكمال التحضيرات الخاصّة بعمليّة الإجتياز واضاف البلاغ أنه عقب إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المُعمّقة أمكن التعرّف على هويّات منظمي عمليّة الاجتياز وهم 4 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 25 و41 سنة.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بمباشرة قضيّة عدليّة في شأن الأجانب موضوعها "الإقامة غير الشرعيّة بالبلاد التونسيّة" وإبقائهم بحالة سراح ومباشرة قضيّة عدليّة في شأن منظمي العمليّة موضوعها "تكوين وفاق قصد إجتياز الحدود البحريّة خلسة" وإدراجهم بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم.
وأوضحت الوزارة أن ايقاف المجموعة تم إثر ورود معلومات على منطقة الأمن الوطني بصفاقس الشماليّة مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيّات دول إفريقيّة داخل منزل بطريق سيدي منصور بصدد التّحضير للقيام بعمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل سيدي منصور مضيفة أن ذلك يندرج في إطار التصدّي لظاهرة الهجرة غير الشرعيّة والكشف عن الأشخاص الضّالعين في تنظيم عمليّات إجتياز الحدود البحريّة خلسة.
وأضافت الوزارة في بلاغ لها أنه بتقديمهم إلى مقرّ المنطقة والتحرّي معهم إعترفوا أنهم كانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحريّة خلسة بعد أن قاموا بتسليم مبالغ ماليّة متفاوتة إلى أشخاص أصيلي الجهة في انتظار إستكمال التحضيرات الخاصّة بعمليّة الإجتياز واضاف البلاغ أنه عقب إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المُعمّقة أمكن التعرّف على هويّات منظمي عمليّة الاجتياز وهم 4 أشخاص تراوحت أعمارهم بين 25 و41 سنة.
وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بمباشرة قضيّة عدليّة في شأن الأجانب موضوعها "الإقامة غير الشرعيّة بالبلاد التونسيّة" وإبقائهم بحالة سراح ومباشرة قضيّة عدليّة في شأن منظمي العمليّة موضوعها "تكوين وفاق قصد إجتياز الحدود البحريّة خلسة" وإدراجهم بالتفتيش والمساعي حثيثة لإلقاء القبض عليهم.
وأوضحت الوزارة أن ايقاف المجموعة تم إثر ورود معلومات على منطقة الأمن الوطني بصفاقس الشماليّة مفادها تواجد مجموعة من الأشخاص يحملون جنسيّات دول إفريقيّة داخل منزل بطريق سيدي منصور بصدد التّحضير للقيام بعمليّة إجتياز الحدود البحريّة خلسة باتجاه إيطاليا إنطلاقا من سواحل سيدي منصور مضيفة أن ذلك يندرج في إطار التصدّي لظاهرة الهجرة غير الشرعيّة والكشف عن الأشخاص الضّالعين في تنظيم عمليّات إجتياز الحدود البحريّة خلسة.
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Par:amor2 (Switzerland )
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