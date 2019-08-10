القصرين : حجز 4 ألاف علبة سجائر وكمية من مواد التجميل (مصدر ديواني)

Samedi 10 Août 2019



وات

- تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالقصرين أمس الجمعة، من حجز 4 ألاف علبة سجائر مهربة تقدر قيمتها المالية ب12 ألف و 900 دينار وذلك على مستوى الطريق الوطنية رقم 17 في مفترق بوزقام في معتمدية القصرين الجنوبية، وفق مصدر ديواني.وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن ذات الفرقة تمكنت يوم الخميس من حجز كمية من مواد التجميل المهربة تقدر قيمتها المالية ب 9090 دينار على مستوى مفترق الشعانبي في الطريق المؤدية إلى معتمدية فريانة ، مبرزا أنه تم تحرير المحاضر المستوجبة في الغرض وتحويل المحجوز إلى مقر الفرقة .