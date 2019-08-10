هشام السنوسي: تنظيم المناظرات في الانتخابات ،مسألة سيادية وستتم تحت إشراف ''الهايكا''

Samedi 10 Août 2019



وات

- إعتبر عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري "الهايكا" هشام السنوسي، اليوم السبت، أن تنظيم مناظرات للمترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها مسألة سيادية تخضع لشروط دقيقة.وأضاف في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "الهايكا" تعمل على إدراج مسألة المناظرات في القرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري والهيئة العليا المستقلة للانتخابات موضحا أن الهايكا ستشرف على تنظيم هذه المناظرات وفق ما هو معمول به في عديد الدول.وبخصوص "جمعية مبادرة مناظرة" التي أعلنت عزمها تنظيم مناظرات للمترشحين للانتخابات الرئاسية أفاد السنوسي أن تنظيم مثل هذه المناظرات ليست مسألة مفتوحة لأي كان كما نفى أي اتصال للهايكا بهذه الجمعية التي قال انه يمكنها ان تكون طرفا في تنظيم هذه التظاهرة والمساعدة في بعض المسائل دون التدخل في تنظيمها.وتابع في ذات السياق أن التوجه العام في تنظيم المناظرات في الانتخابات الرئاسية يعتمد على تشريك الإعلام العمومي والإعلام الخاص مشيرا إلى أن تنظيم المناظرة ينبني على عدد من المبادئ العامة كالإنصاف والحيادية بين مختلف المترشحين بالإضافة إلى ضرورة ضبط توقيت الأسئلة والأجوبة فيما يُمنع أثناءها الصحفي الدخول في محاججة مع المتناظرين.يذكر أن جمعية "مبادرة مناظرة" أعلنت الخميس الماضي عن إطلاق برنامج المناظرات الانتخابية "تونس تختار" وهي مبادرة عربية مفتوحة لمختلف وسائل الإعلام وتهدف الى انشاء منتدى مستقل ونزيه يمثل ويهتم بالعالم العربي وقضاياه واعلنت هذه الجمعية عن تنظيم مناظرات مباشرة تبث بشكل مشترك بين مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية في تونس والخارج وستتيح لمختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية في تونس تقديم برامجهم.