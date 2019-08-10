حزب ''المسار الديمقراطي الاجتماعي'' يعلن مساندته لترشح عبيد البريكي للانتخابات الرئاسية

Samedi 10 Août 2019



وات

- اعلن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي عن مساندته لترشح عبيد البريكي للانتخابات الرئاسية على أساس برنامج رئاسي مشترك والتزاما بالمسار التوحيدي والتوافقي الذي تأسس عليه الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي حول الرئاسية لسنة 2019 واشار الحزب في بيان اصدره اليوم السبت انه يخوض الانتخابات التشريعية ضمن قائمات ائتلاف الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي ويستعد للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها،وفق رؤية منسجمة مع التمشي التوحيدي الذي اختاره كما أن اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية يجب أن يتم على أساس برنامج واضح يراعي المصلحة العليا للبلاد في هذا الظرف الاستثنائي .واشار في هذا الصدد ان هذا البرنامج يقوم على تكريس استمرارية الدولة ومؤسساتها وضمان وحدتها وسيادتها الى جانب الالتزام بالدستوروالإسهام الفاعل بمشاريع قوانين تدعم الحريات والمساواة التامة والفعلية وتكرس المواطنة وتحمي الاقتصاد الوطني واستقلالية القرار .كما اعتبر "المسار" ان برنامج المرشح لابد ان يتضمن سياسة أمنية تقي البلاد من مخاطر الإرهاب والتطرف والتعهد بمتابعة ملف الاغتيالات السياسية وكشف الحقيقة كاملة حول اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وحقيقة الجهاز السري لحركة النهضة وفتح ملف التسفير إلى بؤر الارهاب فضلا عن دعم المؤسستين الأمنية والعسكرية وتحييدهما عن الصراعات السياسية وإتباع سياسية خارجية تعمل على تطوير علاقة تونس مع الشريك الأوروبي وتدعم العلاقة بدول الجوار .واشار البيان الى ان حماية مؤسسة رئاسة الجمهورية والانتقال الديمقراطي تتطلب من حزب المسار مواصلة التفاعل مع المستجدات السياسية بما يقطع الطريق للمخاطر المحدقة بالمسار الديمقراطي أمام تصاعد التيارات الشعبوية وقوى المال السياسي المشبوه وخطر الاسلام السياسي وقوى الثورة المضادة .يذكر ان عبيد البريكي مرشح "حركة تونس إلى الأمام"، قدم يوم امس الجمعة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 .وقال البريكي بالمناسبة أن حركته رشحته بدعم ثلاثة من مكونات الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وهي المسار وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين وقادرون".