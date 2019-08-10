العجز التجاري لتونس يرتفع الى 8ر11163 مليون دينار مع موفى جويلية 2019

Samedi 10 Août 2019
وات - ارتفع العجز التجاري لتونس، خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2019، الى 8ر11163 مليون دينار مقابل 5ر9946 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من 2018، مدفوعا بزيادة مشتريات البلاد من المواد المكررة ومن الغاز الطبيعي وفق بيانات نشرها المعهد للاحصاء مؤخرا.
وفسر المعهد، في نشرية التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر جويلية 2019، هذا الارتفاع بتطور الصادرات بنسبة 2ر13 بالمائة (4ر26703 مليون دينار) والورادات بنسبة 9ر12 بالمائة (2ر37867 مليون دينار).
وفسر المعهد، في نشرية التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر جويلية 2019، هذا الارتفاع بتطور الصادرات بنسبة 2ر13 بالمائة (4ر26703 مليون دينار) والورادات بنسبة 9ر12 بالمائة (2ر37867 مليون دينار).
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Par:fathi (Tunisia )
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