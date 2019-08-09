عبيد البريكي لدى تقديم ترشحه : حان الوقت للبحث عن خيارات جديدة

Vendredi 09 Août 2019
وات - قال عبيد البريكي مرشح "حركة تونس إلى الأمام"، لدى تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 مساء اليوم الجمعة، إن ترشحه لهذا الاستحقاق الانتخابي مرده جميع الخيارات السابقة التي حكمت على تونس بالفشل جراء إعادة رسكلة منظومة الحكم السابقة بشكل أو بآخر".
وأضاف البريكي، القيادي سابقا باتحاد الشغل، أنه "حان الوقت للبحث عن خيارات مختلفة تنسجم مع منوال تنمية جديد جوهره الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتوجيه رسائل سريعة للمواطنين قادرة على تهدئة الأجواء وخلق مناخ ثقة من خلال تكوين حزام شعبي يمكن الدولة من استعادة هيبتها وقدرتها على طرح القضايا الجوهرية".
وأشار إلى أنه ترشح لهذا الاستحقاق الانتاخابي من خلال تزكيات شعبية فاقت 13 ألف تزكية، مذكرا بأنه مرشح "حركة تونس إلى الأمام" بدعم ثلاثة من مكونات الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وهي المسار وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين وقادرون.
يذكر أن فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أغلقت مساء اليوم الجمعة بعد أن فتحت يوم 2 أوت الجاري، حيث قدم 98 مترشحا ملفات ترشحهم لهيئة الانتخابات.
وأضاف البريكي، القيادي سابقا باتحاد الشغل، أنه "حان الوقت للبحث عن خيارات مختلفة تنسجم مع منوال تنمية جديد جوهره الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتوجيه رسائل سريعة للمواطنين قادرة على تهدئة الأجواء وخلق مناخ ثقة من خلال تكوين حزام شعبي يمكن الدولة من استعادة هيبتها وقدرتها على طرح القضايا الجوهرية".
وأشار إلى أنه ترشح لهذا الاستحقاق الانتاخابي من خلال تزكيات شعبية فاقت 13 ألف تزكية، مذكرا بأنه مرشح "حركة تونس إلى الأمام" بدعم ثلاثة من مكونات الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وهي المسار وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين وقادرون.
يذكر أن فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أغلقت مساء اليوم الجمعة بعد أن فتحت يوم 2 أوت الجاري، حيث قدم 98 مترشحا ملفات ترشحهم لهيئة الانتخابات.
En continu
- Hier 21:23 إلى سي علي : لكم مَلفّاتكم و لنا ملفّاتنا..
- Hier 21:01 عندما يورط علي العريض نفسه و حركته ...
- Hier 20:56 محسن مرزوق يقدّم ترشحه للانتخابات الرئاسية
- Hier 20:26 سيف الدين مخلوف يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
- Hier 20:24 قيس سعيّد يودع ملفّ ترشحه للرئاسية
- Hier 14:49 رئيس الجمهورية يستقبل نور الدين الطبوبي
- Hier 14:11 وفاة حاج تونسي أصيل ولاية نابل وعمره 72 سنة
- Hier 12:30 رانية البراق تُقدم اعتذاراتها للصحفيين
- Hier 10:45 لعبير و أخواتها ... فاتكم القطار!
- Hier 09:41 عطلة بيومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك
- Hier 22:02 أبو القاسم الشابي.. غوثك يا عاشق الوطن!!
- Hier 21:56 هذا ما تحتاجه تونس فجر 16 سبتمبر 2019..
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:55
|19:19
|16:12
|12:32
|05:32
|03:54
|
26°
|25°
|% 83
|:الرطــوبة
|تونــس
|25°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|25°-25
|37°-24
|38°-23
|40°-24
|35°-25
Follow @babnet_Tunisie
( 88 453) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 86 508) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 506) كلات بعضها ..
( 66 248) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 65 998) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 440) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 892) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 441) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 52 203) توضيح وزارة الداخلية حول مداهمة من
( 49 923) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 771) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 839) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 904) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 851) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 422) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 43 831) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 503) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 141) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 135) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 082) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:BABANETTOO (France )
Sur:عندما يورط علي العريض نفسه و حركته ...