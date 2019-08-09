عبيد البريكي لدى تقديم ترشحه : حان الوقت للبحث عن خيارات جديدة

Vendredi 09 Août 2019



وات

- قال عبيد البريكي مرشح "حركة تونس إلى الأمام"، لدى تقديمه ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية 2019 مساء اليوم الجمعة، إن ترشحه لهذا الاستحقاق الانتخابي مرده جميع الخيارات السابقة التي حكمت على تونس بالفشل جراء إعادة رسكلة منظومة الحكم السابقة بشكل أو بآخر".وأضاف البريكي، القيادي سابقا باتحاد الشغل، أنه "حان الوقت للبحث عن خيارات مختلفة تنسجم مع منوال تنمية جديد جوهره الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وتوجيه رسائل سريعة للمواطنين قادرة على تهدئة الأجواء وخلق مناخ ثقة من خلال تكوين حزام شعبي يمكن الدولة من استعادة هيبتها وقدرتها على طرح القضايا الجوهرية".وأشار إلى أنه ترشح لهذا الاستحقاق الانتاخابي من خلال تزكيات شعبية فاقت 13 ألف تزكية، مذكرا بأنه مرشح "حركة تونس إلى الأمام" بدعم ثلاثة من مكونات الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، وهي المسار وحركة الديمقراطيين الاجتماعيين وقادرون.يذكر أن فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أغلقت مساء اليوم الجمعة بعد أن فتحت يوم 2 أوت الجاري، حيث قدم 98 مترشحا ملفات ترشحهم لهيئة الانتخابات.