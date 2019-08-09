Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Ana Fe Entezarak  

ناجي جلول يقدم ملف ترشحه للرئاسية : أحمل نفس مشروع الرئيس الراحل قايد السبسي

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
وات - قال ناجي جلول لدى تقديمه، اليوم الجمعة، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إنه "يعتبر نفسه من بين الحاملين لنفس مشروع الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي ونفس الرؤية للمجتمع، بما يفرض عليه مواصلة المشوار".

وأضاف جلول، في تصريح صحفي بالمقر المركزي لهيئة الانتخابات، أن "مؤسسة الرئاسة تبقى هامة جدا على خلاف ما يشاع من أنها مؤسسة فولكلورية باعتبار أن رئيس الجمهورية يرمز إلى السيادة الوطنية خاصة أمام التغيرات التي يشهدها الوضع الجيوستراتيجي"، معتبرا أن رئيس الجمهورية القادم مطالب بالعمل على إعادة صورة تونس في الخارج، التي قال إنها "تراجعت".


وشدد جلول على أن مسألة الأمن القومي تبقى من أوكد أولويات رئيس الجمهورية وعلى رأسها الأمن الغذائي من خلال "تقديم رؤية للنهوض بأوضاع نصف مليون جائع"، كما اعتبر أنه لا بد من توفير الأمن الثقافي عبر عودة اشتغال مؤسسة الرئاسة على تونسة الفعل الثقافي وإعادة الاعتبار لمكانتها بين الشعوب والأمم ثقافيا.
وأشار بخصوص الجيش الوطني، إلى ضرورة إعادة التفكير في دوره، مبينا أن لديه برنامج بخصوص إعادة النظر في دور الدولة ككل، ذلك أن دولة 2019 غير دولة 1956، وفق قوله.
وأكد جلول أنه "مرشح مستقل وتقدم للانتخابات الرئاسية بتزكيات شعبية دون الإفصاح عن عددها"، قائلا إنه "يتوفر على حظوظ كبيرة للفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وإلا لما كان تقدم لهذا الاستحقاق الانتخابي".
يذكر أن فترة تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، أغلقت مساء اليوم الجمعة بعد أن فتحت يوم 2 أوت الجاري، حيث قدم 98 مترشحا ملفات ترشحهم لهيئة الانتخابات.

  
  
     
  
cadre-c1ee553f0f7306b66707ea840ef570cc-2019-08-09 22:40:00






0 de 0 commentaires pour l'article 187230



Présidentielles 2019
En continu

الجمعة 09 أوت 2019 | 8 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:57 19:20 16:12 12:32 05:31 03:53
26°
 26° % 88 :الرطــوبة
تونــس 26°
1.5 كم/س
 :الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
26°-2637°-2438°-2340°-2436°-24
  • Avoirs en devises
    16978,0

  • (9 août)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,20183 DT        1$ =2,85414 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 août)   724,7 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565389610|187230 749|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires