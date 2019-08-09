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نبيل بفون: تم غلق باب الترشحات للرئاسية والسبت سيتم التنبيه على المترشحين الذين لم يستكملوا وثائق ترشحهم

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
وات - قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون، إنه تم غلق باب الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها اليوم الجمعة على الساعة السادة مساء، وسيتم انطلاقا من يوم غد السبت التنبيه على المترشحين الذين لم يتموا وثائق ترشحاتهم لاستكمالها في ظرف يومين.

وأوضح بفون، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن ظروف تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية كانت عادية ولم تشهد اشكالات تذكر.


وعلق على الترشحات غير الجدية التي وردت على مصالح الهيئة، حيث اعتبر أن الدستور التونسي يضمن مبدأ الإتاحة، ملاحظا أن الإعلان عن القائمة الأولية للمترشحين سيظهر الفارق بين عدد المترشحين وعدد المقبولين أوليا لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي للرئاسية.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أغلقت مساء اليوم الجمعة باب تقديم الترشحات للانتخابات الرئاسية مع الساعة السادسة مساء بعد أن تم فتحه يوم 2 أوت الجاري.
وسجلت مصالح هيئة الانتخابات مع غلق باب الترشحات 98 مطلب ترشح للانتخابات الرئاسية التي ستنتظم يوم 15 سبتمبر 2019 .

  
  
     
  
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