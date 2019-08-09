منذر بالحاج علي: ترشح سليم الرياحي للإنتخابات الرئاسية لا يمثل ائتلاف الوطن الجديد

Vendredi 09 Août 2019



وات

- قال منذر بالحاج علي، المترشح للإنتخابات التشريعية عن "ائتلاف الوطن الجديد"، إن تقديم عضو الإئتلاف ورجل الأعمال، سليم الرياحي، ترشحه للإنتخابات الرئاسية، "لا يمثل هذا الإئتلاف".وذكر بالحاج علي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الجمعة، أنه لم يقع مناقشة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بين أعضاء ائتلاف الوطن الجديد، وأن تقديم الرياحي ترشحه، تم دون التشاور مع أعضاء الإئتلاف المذكورين ودون موافقتهم.ولاحظ في هذا السياق أن هذا الإئتلاف الإنتخابي تكوّن من مستقلين وهم "عازمون على الحفاظ على استقلاليتهم وأن هذا الترشح من قبل سليم الرياحي لا يمثلهم"، حسب تعبيره.يُذكر أن سليم الرياحي، الموجود حاليا خارج أرض الوطن والذي يترأس قائمة ائتلاف الوطن الجديد بدائرة فرنسا 1، قدّم اليوم الجمعة ترشّحه للإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، عن طريق محاميه الطيب بالصادق.وكان سليم الرياحي غادر البلاد أواخر نوفمبر 2018 بعد أن كان تقدّم يوم 23 نوفمبر 2018، بصفته آنذاك الأمين العام لحركة نداء تونس، بشكاية لدى المحكمة الإبتدائية العسكرية بتونس، ضد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد وعدد من معاونيه وشخصيات سياسية وطرف أمني، بتهمة "التخطيط والشروع في تنفيذ انقلاب"، مؤكدا أنه يبقى "على ذمة القضاء، كشاك وكشاهد في هذه القضية، لتقديم جميع المعطيات التي بحوزته، بخصوص محاولة الإنقلاب".وقد أصدرت دائرة الإتهام المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي والإداري بمحكمة الإستئناف بتونس، في أفريل 2019، بطاقة إيداع بالسجن ضد الرياحي في قضية شبهة فساد مالي، كانت رفعتها أطراف ليبية ضده، وفق ما أكّده الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي، سفيان السليطي في تصريح سابق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء والذي أفاد بأن "القطب القضائي المالي سيتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار، خاصة أن سليم الرياحي مازال خارج التراب التونسي".هند