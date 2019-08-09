نفقات الدولة ترتفع بنسبة 22% مع موفى جوان 2019

Vendredi 09 Août 2019
وات - ارتفعت نفقات الدولة بنسبة 22 بالمائة، في موفى 2019، لتصل إلى 6ر21 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من 2018، وفق النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة (موفى جوان 2019)، نشرتها وزارة المالية مؤخرا.
وتم توجيه ما يزيد عن نصف هذا المبلغ لتمويل نفقات التصرف (حوالي 11 مليار دينار) وتخصيص نحو 75 بالمائة منها لتسديد أجور الموظفين (نحو 3ر8 مليار دينار) في حين تم صرف بقية المبلغ لتمويل عمليات التدخل والتحويل.
ولم تتجاوز نفقات التنمية مبلغ 9ر2 مليار دينار، أي ما يعادل 4ر13 بالمائة من النفقات الجملية للدولة خلال النصف الأول من سنة 2019.
وأكدت وزارة المالية، في الوثيقة ذاتها، تخصيص حوالي 4ر2 مليار دينار، كجزء من النفقات، لتمويل القروض.
بالنسبة للميزانية المخصصة لسداد أصل الدين، فقد بلغت 4ر3 مليار دينار، مقابل 2ر2 مليار دينار، في جوان 2018، أي بزيادة قدرها 54 بالمائة.
كما تجاوزت ميزانية سداد فوائد الدين مبلغ 9ر1 مليار دينار مقابل 6ر1 مليار دينار سنة 2018 (أكثر من 18 بالمائة).
وتم توجيه ما يزيد عن نصف هذا المبلغ لتمويل نفقات التصرف (حوالي 11 مليار دينار) وتخصيص نحو 75 بالمائة منها لتسديد أجور الموظفين (نحو 3ر8 مليار دينار) في حين تم صرف بقية المبلغ لتمويل عمليات التدخل والتحويل.
ولم تتجاوز نفقات التنمية مبلغ 9ر2 مليار دينار، أي ما يعادل 4ر13 بالمائة من النفقات الجملية للدولة خلال النصف الأول من سنة 2019.
وأكدت وزارة المالية، في الوثيقة ذاتها، تخصيص حوالي 4ر2 مليار دينار، كجزء من النفقات، لتمويل القروض.
بالنسبة للميزانية المخصصة لسداد أصل الدين، فقد بلغت 4ر3 مليار دينار، مقابل 2ر2 مليار دينار، في جوان 2018، أي بزيادة قدرها 54 بالمائة.
كما تجاوزت ميزانية سداد فوائد الدين مبلغ 9ر1 مليار دينار مقابل 6ر1 مليار دينار سنة 2018 (أكثر من 18 بالمائة).
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Par:kamelnet ( )
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