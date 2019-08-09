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قبلي: التعريف بالامتيازات المرصودة في القطاع الفلاحي محور ندوة بالبليدات

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
وات - انتظمت، صباح اليوم الجمعة، بدار الشباب بالبليدات من معتمدية قبلي الجنوبية، ندوة علمية حول أهم الامتيازات المرصودة في القطاع الفلاحي وأبرز تقنيات التسميد ومقاومة أمراض النخيل، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الوطني الثقافي بالمنطقة، وفق ما أكده المدير الجهوي لوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية، الهادي بن علي لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح ذات المصدر، أن هذه الندوة ترمي بالاساس الى مزيد الارتقاء بالقطاع الفلاحي الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد بالجهة، وتعريف الفلاحين بجملة من التقنيات التي تساعد على التحكم في مياه الري وتحسين جودة التمور، وذلك عبر تقديم عدد من المداخلات تمحورت حول اعتماد المعالجة المغناطيسية للمياه والممارسة الحسنة في تركيز الطاقة الشمسية المعتمدة لضخ المياه من الابار، فضلا عن تقنيات التسميد وكيفية مقاومة بعض الامراض والافات التي قد تصيب الاشجار المنتجة للتمور وخاصة منها دقلة النور.
وأشار بن علي، الى أن هذه الندوة تضمنت أيضا مداخلة حول الامتيازات الجديدة في مجال الاستثمار في القطاع الفلاحي وأهم المنح التي يمكن للفلاح التمتع بها خاصة في مجال الميكنة الفلاحية وتركيز معدات الاقتصاد في مياه الري أو بعث المشاريع.


من جهتهم، ثمن عدد من الفلاحين الحاضرين في الندوة ما تضمنته من معطيات تعلقت بالاساس بكيفية الحد من ملوحة مياه الري عبر اعتماد المعالجة المغناطيسية التي من شأنها تحسين جودة التمور، فضلا عن الحوافز الجديدة التي تساعدهم في ادخال الميكنة الفلاحية للقطاع وكيفية مقاومة بعض الامراض التي باتت تصيب اشجار النخيل من قبيل تيبس سعف النخيل ومرض "بوفروة".

  
  
     
  
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