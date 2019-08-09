إيرادات الضرائب تحقق زيادة بنسبة 18 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية

Vendredi 09 Août 2019



وات

- بلغت إيرادات الضرائب لفائدة الدولة، 14،4 مليار دينار في موفى شهر جوان 2019، مقابل 12،2 مليار دينار في نفس الفترة من سنة 2018 بزيادة قدرها 18 بالمائة حسب النتائج المؤقتة لتنفيذ ميزانية الدولة في موفى جوان 2019 والتي نشرتها مؤخرا وزارة المالية.وبحسب وزارة المالية ، فقد بلغت الايرادات غير الضريبية 1،692 مليار دينار.وارتفعت الضرائب المباشرة إلى 6،621 مليار دينار مقابل 4،71 مليار في نهاية شهر جوان 2018 أي بزيادة تقدر ب 40،4 بالمائة.وتم تحصيل هذا المبلغ أساسا من الضرائب على الدخل ( 4،52 مليار دينار بزيادة قدرها 40،4 بالمائة ) ومن الضرائب الموظفة على الشركات ( 2،09 مليار دينار أي بزيادة قدرها 40،3 بالمائة ) موزعة بين الضرائب على الشركات البترولية بقيمة 668 مليون دينار والضرائب على الشركات غير البترولية بقيمة 1،425 مليار دينار.كما ارتفعت الضرائب غير المباشرة لتبلغ 7،778 مليار دينار أي بزيادة قدرها 3،9 بالمائة بالمقارنة مع الفترة نفسها لسنة 2018.وتم تحصيل هذا المبلغ أساسا من ضريبة الأداء على القيمة المضافة ( 3،47 مليار دينار بارتفاع بنسبة 8،3 بالمائة)، وعلى الضرائب الموظفة على الاستهلاك ( 1،32 مليار بانخفاض قدره 3،4 بالمائة)، وعلى المعاليم الديوانية ( 646،5 مليون دينار أي بزيادة قدرها 15 بالمائة ).