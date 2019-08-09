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وفاة حاج تونسي أصيل ولاية نابل وعمره 72 سنة

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
وات - أعلنت بعثة شؤون حُجّاج تونس، عن وفاة حاج تونسي، صباح اليوم الجمعة، وهو أصيل ولاية نابل ويبلغ من العمر 72 سنة.
وأضافت البعثة في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الدينية، أن الحاج المتوفّي كان مصحوبا بزوجته وابنه.

يُذكر أن حاجا تونسيا من ولاية نابل أيضا كان توفّي يوم 3 أوت 2019 وهو من مواليد سنة 1943.


وجاء في بلاغ للوزارة أن حالة الوفاة طبيعية وتمت أثناء أداء المرحوم لصلاة الصبح في المسجد وكان مصحوبا بزوجته.


  
  
     
  
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