وزارة التربية: تحديد يوم 17 سبتمبر القادم موعدا للعودة المدرسية

Vendredi 09 Août 2019
وات - تنطلق السنة الدراسية 2019-2020 بالنسبة إلى التلاميذ المسجلين في المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة يوم الثلاثاء 17 سبتمبر المقبل، بحسب منشور صادر، اليوم الجمعة، عن وزارة التربية.
وقد دعت وزارة التربية في منشورها، مدرسي المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى الالتحاق بمراكز عملهم يوم الاثنين 16 سبتمبر المقبل.
وحددت الوزارة روزنامة العطل المدرسية كالتالي:
عيد الجلاء 15 أكتوبر 2019،
عطلة نصف الثلاثي الأول من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2019،
عطلة الشتاء ورأس السنة الميلادية من 16 ديسمبر إلى غرة جانفي 2020،
عيد الثورة 14 جانفي 2020،
عطلة نصف الثلاثي الثاني من 3 إلى 9 فيفري 2020،
عطلة الربيع من 16 إلى 29 مارس 2020،
ذكرى الشهداء 9 أفريل 2020،
عيد الشغل غرة ماي 2020،
عيد الفطر (ثلاثة أيام تضبط في الإبان).
وتختتم السنة الدراسية 2019-2020 يوم الثلاثاء 30 جوان 2020.
وقد دعت وزارة التربية في منشورها، مدرسي المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية إلى الالتحاق بمراكز عملهم يوم الاثنين 16 سبتمبر المقبل.
وحددت الوزارة روزنامة العطل المدرسية كالتالي:
عيد الجلاء 15 أكتوبر 2019،
عطلة نصف الثلاثي الأول من 28 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2019،
عطلة الشتاء ورأس السنة الميلادية من 16 ديسمبر إلى غرة جانفي 2020،
عيد الثورة 14 جانفي 2020،
عطلة نصف الثلاثي الثاني من 3 إلى 9 فيفري 2020،
عطلة الربيع من 16 إلى 29 مارس 2020،
ذكرى الشهداء 9 أفريل 2020،
عيد الشغل غرة ماي 2020،
عيد الفطر (ثلاثة أيام تضبط في الإبان).
وتختتم السنة الدراسية 2019-2020 يوم الثلاثاء 30 جوان 2020.
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Par:BABANETTOO (France )
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