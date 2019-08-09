زياد العذاري وشوقي الطبيب يوقعان على اتفاقية شراكة بين الوزارة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

Vendredi 09 Août 2019



باب نات

- في إطار الانخراط في مسار الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية، وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري والعميد شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد صباح اليوم بمقر الوزارة على اتفاقية شراكة وتعاون بين الوزارة والهيئة وذلك بحضور عدد من الإطارات من الجانبين.وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وقيم النزاهة والشفافية في المعاملات الإدارية ودعم التشاور والتنسيق في إعداد البرامج النوعية والتحسيسية في المجال، من خلال إحداث فريق عمل مشترك يسهر على متابعة التدابير اللازمة في سياق تكريس مبادئ الحوكمة في القطاعات الراجعة بالنظر للوزارة، مع اقتراح الإصلاحات الضرورية في هذا الاتجاه.وأكد الوزير بالمناسبة، على أهمية الاتفاقية الموقعة والتي تندرج في سياق المجهود الوطني المبذول لتكريس الحوكمة الرشيدة والتصدي لكافة أشكال الفساد في الإدارة العمومية، مشيرا أن ترسيخ الشفافية في المعاملات وتعزيز قيم النزاهة لها دور مهم في تطوير الأداء الاقتصادي بصفة عامة وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار بصفة خاصة، معربا عن تقديره للدور الذي تلعبه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد منذ إنشاءها واستعداد الوزارة لإرساء تعاون وشراكة بناءة معها تساعد على تحقيق الأهداف المرجوة.من جانبه عبر العميد شوقي الطبيب عن ارتياحه للتعاون بين الهيئة والوزارة، مشيرا أن الاتفاقية الموقعة ستساعد على الرفع من نسقه في المرحلة القادمة.كما أكد على أهمية دور الوزارة في المنظومة الحكومية باعتبار مجالات تدخلها خاصة، المجالات الاقتصادية والتنموية وكذلك الاستثمار، مبرزا في هذا السياق أهمية دور فريق العمل المشترك الذي سيتم إرساءه بهدف مزيد من الحوكمة وتنمية القدرات.