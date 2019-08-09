عيد الأضحى ... 51% من التونسيين يستهلكون لحوم الأضاحي في أقل من شهر

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - في إطار رصد سلوكيات واستعدادات الأسر التونسية بمناسبة عيد الأضحى المبارك أنجز المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع منظمة الدفاع عن المستهلك أواخر سنة 2018,بحثا ميدانيا شمل عينة تلقائية تتكون من 239 رب أسرة من إقليم تونس الكبرى.
و كشف البحث أن حوالي 81% من المستجوبين يخصصون "ما بين 300 د و 500 د" كثمن للأضحية، مقابل 3% "أقل من 300 د"، و 16% لـ "ما يفوق 500 د"، أي أنّه في المعدل، يتم تخصيص ميزانية في حدود 449 دينار لاقتناء الأضحية.
أهم النتائج:
الاستعداد لموسم عيد الأضحى:
65% من الأسر أكدوا عزمهم على اقتناء أضحية العيد ، مقابل 12% حسب الظروف و23% أجابوا بالنفي.
شبه إجماع على أن "الوازع الديني" هو السبب الرئيسي للقيام بالأضحية (92%) يليه اعتبار "العادات والتقاليد" (40%) ثم لغاية "إرضاء الأطفال" (28%)؛
26% من الأسر يقتنون الأضاحي "قبل عيد الأضحى بفترة قصيرة (أقل من أسبوعين)"، مقابل 13% "قبل العيد بفترة طويلة" و 19% "ليلة العيد"، في حين أن 28% يربطون ذلك بتوفر الإمكانيات؛
75% من المستجوبين يمولون شراء الأضحية عن طريق "الراتب الشهري"، مقابل 35% "من موارد الإدخار" و12% عن طريق "التسهيلات في الدفع"؛
بالنسبة للحالات التي يمكن أن تستغني عن الأضحية (23% من المستجوبين)، فإنّ ذلك يعود أساسا إلى "غلاء أسعار الأضاحي" أو بداعي "الاشتراك في الأضحية مع الغير"، أو لعدم توفر فضاء لإيواء الأضحية، وبدرجة أقل لاعتبارها "سُنّة وليست فرضا"؛
بالنسبة لهؤلاء، يتم الاحتفال بعيد الأضحى عن طريق شراء القليل من اللحم مقابل أقلية يشترون أضاحي مذبوحة ونسبة هامة منهم لا يشترون شيئا.
تبلغ المصاريف الإضافية في إطار الاستعداد للعيد (باستثناء الأضحية) بين 20 و 290 دينار، أي بمعدل يناهز 110 دينار للعينة.
اختيار الأضحية:
يأتي "توفّر الامكانيات المادية" على رأس قائمة المعايير المعتمدة في شراء الأضحية، يليه عدد أفراد الأسرة، ثم "نوعية الخراف (عربي / غربي)".
الأسعار والتزويد:
تعتبر الرحبة أهم مكان يشتري منه المستهلك أضحيته (57%)، مقابل 25% لنقاط البيع المنظمة، و 9% "من المنتج مباشرة"؛
77% من المستجوبين يقتصرون على لحم الأضحية في الاحتفال بعيد الأضحى، مقابل 8% يشترون كميات إضافية من اللحم، و 15% حسب الامكانيات.
45% يستهلكون لحوم الأضاحي في مدة من شهر فما فوق، مقابل 51% في أقل من شهر.
و كشف البحث أن حوالي 81% من المستجوبين يخصصون "ما بين 300 د و 500 د" كثمن للأضحية، مقابل 3% "أقل من 300 د"، و 16% لـ "ما يفوق 500 د"، أي أنّه في المعدل، يتم تخصيص ميزانية في حدود 449 دينار لاقتناء الأضحية.
أهم النتائج:
الاستعداد لموسم عيد الأضحى:
65% من الأسر أكدوا عزمهم على اقتناء أضحية العيد ، مقابل 12% حسب الظروف و23% أجابوا بالنفي.
شبه إجماع على أن "الوازع الديني" هو السبب الرئيسي للقيام بالأضحية (92%) يليه اعتبار "العادات والتقاليد" (40%) ثم لغاية "إرضاء الأطفال" (28%)؛
26% من الأسر يقتنون الأضاحي "قبل عيد الأضحى بفترة قصيرة (أقل من أسبوعين)"، مقابل 13% "قبل العيد بفترة طويلة" و 19% "ليلة العيد"، في حين أن 28% يربطون ذلك بتوفر الإمكانيات؛
75% من المستجوبين يمولون شراء الأضحية عن طريق "الراتب الشهري"، مقابل 35% "من موارد الإدخار" و12% عن طريق "التسهيلات في الدفع"؛
بالنسبة للحالات التي يمكن أن تستغني عن الأضحية (23% من المستجوبين)، فإنّ ذلك يعود أساسا إلى "غلاء أسعار الأضاحي" أو بداعي "الاشتراك في الأضحية مع الغير"، أو لعدم توفر فضاء لإيواء الأضحية، وبدرجة أقل لاعتبارها "سُنّة وليست فرضا"؛
بالنسبة لهؤلاء، يتم الاحتفال بعيد الأضحى عن طريق شراء القليل من اللحم مقابل أقلية يشترون أضاحي مذبوحة ونسبة هامة منهم لا يشترون شيئا.
تبلغ المصاريف الإضافية في إطار الاستعداد للعيد (باستثناء الأضحية) بين 20 و 290 دينار، أي بمعدل يناهز 110 دينار للعينة.
اختيار الأضحية:
يأتي "توفّر الامكانيات المادية" على رأس قائمة المعايير المعتمدة في شراء الأضحية، يليه عدد أفراد الأسرة، ثم "نوعية الخراف (عربي / غربي)".
الأسعار والتزويد:
تعتبر الرحبة أهم مكان يشتري منه المستهلك أضحيته (57%)، مقابل 25% لنقاط البيع المنظمة، و 9% "من المنتج مباشرة"؛
77% من المستجوبين يقتصرون على لحم الأضحية في الاحتفال بعيد الأضحى، مقابل 8% يشترون كميات إضافية من اللحم، و 15% حسب الامكانيات.
45% يستهلكون لحوم الأضاحي في مدة من شهر فما فوق، مقابل 51% في أقل من شهر.
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Par:BABANETTOO (France )
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