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الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية تعبر عن استغرابها من استبعاد القطاع البنكي من عملية تسجيل التلاميذ عبر الأنترنات

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
وات - عبرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، عن استغرابها من استبعاد القطاع البنكي من عملية تسجيل التلاميذ عبرالأنترنات للسنة الدراسية 2019-2020 .

وأبرزت الجمعية في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، التزامها من أجل جعل تونس بلدا منفتحا على العصر الرقمي، مطالبة بأن تشمل عملية التسجيل كل الهياكل دون أي إقصاء.
وذكرت الجمعية في هذا الصدد، بالاستثمارات التي قامت بها البنوك سنة 2018 من أجل الاستجابة لطلب وزارة التربية في هذا الخصوص، مشيرة إلى أن ذلك يندرج في إطار الانخراط في سياسة الحكومة الداعمة للحد من التعاملات المالية نقدا .


وجاء في البلاغ ذاته" أن وزارة التربية أقرت في كل بلاغاتها الاعلامية بعد نهاية فترة التسجيل للسنة الدراسية 2018-2019 بنجاح هذه العملية.

وأضافت الجمعية، أيضا، " أن مبرر التكلفة المحتملة غير مقبول سيما وأن التلميذ عند قيامه بإعادة الشحن عبر أحد مشغلي الهاتف فإنه سيدفع ضريبة على ذلك تقدر ب 14 بالمائة.
شيراز

  
  
     
  
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