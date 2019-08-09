سليانة: جمهور غفير يتفاعل مع عرض الفنان بلقاسم بوقنة في مهرجان سليانة الدولي

Vendredi 09 Août 2019
وات - واكب البارحة الخميس في ساحة الفنون عز الدين علية بسليانة المدينة المئات من الأشخاص حفل الفنان بلقاسم بوقنة ضمن فعاليات مهرجان سليانة الدولي في نسخته الثانية و دورته 44.
استهل "بوقنة" السهرة بأغنيته الشهيرة "عندي 7 سنين تعدو" ليؤدي أثرها باقة من أغانيه المتنوعة "يا والدة كانك علي دماعة" و "مازالت" و"يا والدة" و "راس عيوني "و "على الله" كان الجمهور متعطشا للشعر الشعبي الملحون الأصيل فتفاعل بشكل كبير مع جل أغانيه على مدى أكثر من ساعتين و ظل واقفا طيلة العرض إيمانا بقيمة الفنان الكبير 'بلقاسم بوقنة" الفنان "بلقاسم بوقنة" أكد في تصريح لمراسلة (وات) أنه يزور سليانة للمرة الثانية، مشيرا إلى أنه تفاجأت بالجماهير الغفيرة التي برهنت عن حبه له و عن أهمية ما يقدمه.
و شدد بوقنة على حسن تنظيم السهرة التي كانت في ساحة الفنون ووسط المدينة و بهذا الكم الهام من الجماهير الذي دل على رقي جمهور الجهة مما جعل العرض يدور في أحسن الظروف و قال عضو بهيئة المهرجان خالد بن عرفة أن هيئة المهرجان اتخذت قرارا للذهاب إلى الجمهور عوض أن يذهب الجمهور للعرض، لافتا إلى أن السهرة كانت ناجحة بامتياز بفضل جهود الجميع من وحدات أمنية و هيئة المهرجان، و خاصة الجماهير الواعية .
وأعرب بعض الحاضرين عن استمتاعهم بالسهرة الغنائية، معتبرين إياها سهرة متميزة من حيث أداء الفنان بلقاسم بوقنة ومن حيث اختياره للأغاني التي يحبذها جمهور ولاية سليانة.
يذكر أن ساحة الفنون ستحتضن أيضا عرضين آخرين أحدهم عرض ليلة العيد و يشار إلى أن هذه العروض مفتوحة للعموم مجانا.
استهل "بوقنة" السهرة بأغنيته الشهيرة "عندي 7 سنين تعدو" ليؤدي أثرها باقة من أغانيه المتنوعة "يا والدة كانك علي دماعة" و "مازالت" و"يا والدة" و "راس عيوني "و "على الله" كان الجمهور متعطشا للشعر الشعبي الملحون الأصيل فتفاعل بشكل كبير مع جل أغانيه على مدى أكثر من ساعتين و ظل واقفا طيلة العرض إيمانا بقيمة الفنان الكبير 'بلقاسم بوقنة" الفنان "بلقاسم بوقنة" أكد في تصريح لمراسلة (وات) أنه يزور سليانة للمرة الثانية، مشيرا إلى أنه تفاجأت بالجماهير الغفيرة التي برهنت عن حبه له و عن أهمية ما يقدمه.
و شدد بوقنة على حسن تنظيم السهرة التي كانت في ساحة الفنون ووسط المدينة و بهذا الكم الهام من الجماهير الذي دل على رقي جمهور الجهة مما جعل العرض يدور في أحسن الظروف و قال عضو بهيئة المهرجان خالد بن عرفة أن هيئة المهرجان اتخذت قرارا للذهاب إلى الجمهور عوض أن يذهب الجمهور للعرض، لافتا إلى أن السهرة كانت ناجحة بامتياز بفضل جهود الجميع من وحدات أمنية و هيئة المهرجان، و خاصة الجماهير الواعية .
وأعرب بعض الحاضرين عن استمتاعهم بالسهرة الغنائية، معتبرين إياها سهرة متميزة من حيث أداء الفنان بلقاسم بوقنة ومن حيث اختياره للأغاني التي يحبذها جمهور ولاية سليانة.
يذكر أن ساحة الفنون ستحتضن أيضا عرضين آخرين أحدهم عرض ليلة العيد و يشار إلى أن هذه العروض مفتوحة للعموم مجانا.
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Par:kamelnet (Tunisia )
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