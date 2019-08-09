انتداب أكثر من 19 ألف تونسي في اطار التعاون الفني

Vendredi 09 Août 2019



وات

- بلغ العدد الجملي للمنتدبين التونسيين في اطار التعاون الفني إلى 31 جويلية الماضي 19.237 متعاونا، أغلبهم يعملون في بلدان عربية، وفق معطيات نشرتها الوكالة التونسية للتعاون الفني على موقعها الالكتروني.وتصدرت البلدان العربية قائمة المناطق الأكثر استقطابا لليد العاملة بـ14.198 متعاونا، تليها أوروبا بـ2.640 متعاونا، وأمريكا بـ1.436 متعاونا، فإفريقيا بـ 333 متعاونا.ويعمل أغلب هؤلاء المتعاونين في قطاع الصحة والتعليم.وتأتي قطر في المركز الأول من حيث الانتدابات خلال شهر جويلية الماضي (188 منتدبا)، تليها السعودية (166 منتدبا)، ثم فرنسا (131 منتدبا)، والبلدان الإفريقية (91 منتدبا)، فألمانيا (89 منتدبا)، ثم كندا (75 منتدبا).