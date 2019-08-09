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حاتم بولبيار : مقرّبون من الغنّوشي ضغطوا لعدم حصولي على تزكيات للتّرشح إلى الرئاسة

Vendredi 09 Août 2019

Vendredi 09 Août 2019
باب نات - كشف عضو مجلس شورى سابق بحركة النهضة اليوم 9 أوت 2019 في مداخلة عبر امواج اذاعة اكسبرس اف ام أنّه كان سيتوجه اليوم إلى هيئة الانتخابات لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عند منتصف النهار بعد أن جمع 11 تزكية من قبل نواب من النهضة ومستقلين وأحزاب آخرين.


Credits Xpress FM


وقال بولبيار" وقع ضغط يوم أمس لجعل نواب يسحبون تزكياتهم، والمشكلة ليست في راشد الغنوشي لأنه أرقى من الشخصين أو الثلاثة المحيطين به ممّن يزعجهم أن يصعد حاتم بولبيار" ولمّحت محاورته الى شخصية رفيق عبد السلام .

واكد حاتم بولبيار أنّ هذا إقصاء موجه حسب رأيه، داعيا النواب الذين لم يقدموا تزكياتهم بعد إلى تزكيته إن إرادوا.

  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 187190

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 09 Août 2019 à 11h 16m |           
مرة وحدة الرئاسية ؟ ماهو جرّب بالتشريعية وقيس قبل ما تغيص. بولبيار يظهرلي فيه ما يفكّرش بعقلية الجماعة والحزب. يحب ديما يلعب وحدو.

BenMoussa  (Tunisia)  |Vendredi 09 Août 2019 à 11h 09m |           
‌احد بيادق الثورة المضادة وقع تحريكه لبث الفتنة واضعاف مورو
ليته يبين من هم المقرّبون من الغنّوشي الذين ضغطوا لعدم حصوله على تزكيات لتّرشحه فهم يستحقون كل الشكر
ولا اظن ان رفيق عبد السلام منهم الا اذا كان ينفذ اوامر



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