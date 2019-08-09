حاتم بولبيار : مقرّبون من الغنّوشي ضغطوا لعدم حصولي على تزكيات للتّرشح إلى الرئاسة

Vendredi 09 Août 2019



باب نات





Credits Xpress FM

- كشف عضو مجلس شورى سابق بحركة النهضة اليوم 9 أوت 2019 في مداخلة عبر امواج اذاعة اكسبرس اف ام أنّه كان سيتوجه اليوم إلى هيئة الانتخابات لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية عند منتصف النهار بعد أن جمع 11 تزكية من قبل نواب من النهضة ومستقلين وأحزاب آخرين.وقال بولبيار" وقع ضغط يوم أمس لجعل نواب يسحبون تزكياتهم، والمشكلة ليست في راشد الغنوشي لأنه أرقى من الشخصين أو الثلاثة المحيطين به ممّن يزعجهم أن يصعد حاتم بولبيار" ولمّحت محاورته الى شخصية رفيق عبد السلام .واكد حاتم بولبيار أنّ هذا إقصاء موجه حسب رأيه، داعيا النواب الذين لم يقدموا تزكياتهم بعد إلى تزكيته إن إرادوا.