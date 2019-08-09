عطلة بيومين بمناسبة عيد الأضحى المبارك

Vendredi 09 Août 2019



وات

- يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيومين وذلك يومي 11 و12 أوت الجاري، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وفق ما أعلنته رئاسة الحكومة في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة.والأحد 11 أوت 2019، (10 ذو الحجة 1440) هو يوم عيد الأضحى المبارك.