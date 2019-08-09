وزارة الفلاحة تتخذ تدابير لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب خلال عيد الأضحى

Vendredi 09 Août 2019



وات

- أكدت لجنة اليقظة والمتابعة بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، خلال اجتماع عقدته الخميس، بتونس، أن "كلّ الإمكانيات المادية (قطع غيار للمنشات المائية) والبشرية (فرق تدخل) متوفرة، لضمان استمرارية التزود بالماء الصالح للشرب خلال عيد الأضحى الذي سيكون أول أيامه الاحد، 11 أوت 2019.وأقرت، في هذا الاطار، تحضير الصهاريج المجرورة لتزويد المواجل والفساقي الجماعية عند الاقتضاء.وذكرت اللجنة، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة، أن فرقا للمتابعة المستمرة سيتم تجنيدها بمختلف الولايات للتدخل العاجل في أقاليم الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، وعددها 38 اقليما، وبالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، خلال فترة العيد الذي يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة.ودعت كافة الولاة إلى إبقاء المجالس الجهوية للمياه في حالة انعقاد دائم أيام العطلة لضمان التنسيق بين كافة الهياكل الجهوية (مندوبيات وأقاليم المياه والكهرباء والغاز).كما أوصت اللجنة التي أشرف على اجتماعها الخميس، كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي، وسائل الاعلام والأئمة الخطباء بالتحسيس بضرورة الاقتصاد في المياه، خلال هذه المناسبة، داعية المواطنين إلى تأجيل بعض الاستعمالات الثانوية للمياه إلى ما بعد يوم العيد لتفادي الانقطاعات.وقد ارتفع الطلب على المياه بنسبة 32 بالمائة، حسب ذات اللجنة، يوم 26 جوان 2019 وبنسبة 20 بالمائة يوم 06 أوت الجاري.