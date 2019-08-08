رئيس الجمهورية المؤقت يشارك في سبتمر 2019 في أشغال الدورة 74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك

Jeudi 08 Août 2019



وات

- تناول اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية المؤقت، محمد الناصر، اليوم الخميس في قصر قرطاج، بوزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، برنامج مشاركة رئيس الدولة في أشغال الدورة 74 للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بنيويورك، في سبتمبر 2019.وأفاد الجهيناوي، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية، بأن رئيس الجمهورية المؤقت سيتولّى إلقاء كلمة تونس في المنتظم الأممي، تتضمّن مواقف تونس من أهمّ القضايا الإقليمية والدولية المطروحة واللقاءات التي سيجريها مع عدد من قادة دول العالم.كما تطرّق اللقاء، إلى تطورات الأوضاع في ليبيا والمساعي المبذولة لإنهاء الإقتتال بين الأشقاء الليبيين وإيجاد تسوية سياسية للأزمة الراهنة، "بما يساهم في تحقيق الأمن بهذا البلد الشقيق ويدعم الإستقرار في المنطقة"، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.