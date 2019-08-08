قريبا انطلاق عمليات الترسيم عن بعد للتلاميذ بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية

Jeudi 08 Août 2019
وات - تنطلق قريبا عملية الترسيم عن بعد للتلاميذ بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، حسب بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة التربية.
وأفادت الوزارة انه بإمكان تسجيل المتخلفين عن عملية التسجيل الاولى للسنة الاولى من التعليم الابتدائي خلال الفترة من 25 جويلية الى 15 اوت، على ان يتم التسجيل الاولي لتلاميذ السنة الاولى والمولودين قبل موفى 15 مارس 2014 انطلاقا من 15 اوت والى غاية غرة سبتمبر وهي ذات الفترة التي يتم فيها تسجيل تلاميذ السنة التحضيرية.
كما تنطلق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المدارس الابتدائية يوم 7 اوت الجاري، ويوم 20 اوت بالنسبة لتلاميذ المدارس الاعدادية والمعاهد، ليتم توجيه ارساليات قصيرة بخصوص تحديد اقسامهم وجداول اوقاتهم بداية من يوم 5 سبتمبر القادم.
وأفادت الوزارة انه بإمكان تسجيل المتخلفين عن عملية التسجيل الاولى للسنة الاولى من التعليم الابتدائي خلال الفترة من 25 جويلية الى 15 اوت، على ان يتم التسجيل الاولي لتلاميذ السنة الاولى والمولودين قبل موفى 15 مارس 2014 انطلاقا من 15 اوت والى غاية غرة سبتمبر وهي ذات الفترة التي يتم فيها تسجيل تلاميذ السنة التحضيرية.
كما تنطلق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المدارس الابتدائية يوم 7 اوت الجاري، ويوم 20 اوت بالنسبة لتلاميذ المدارس الاعدادية والمعاهد، ليتم توجيه ارساليات قصيرة بخصوص تحديد اقسامهم وجداول اوقاتهم بداية من يوم 5 سبتمبر القادم.
En continu
- 14:13 الثعلب...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:58
|19:21
|16:13
|12:32
|05:30
|03:52
|
28°
|27°
|% 65
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|27°-27
|37°-24
|37°-23
|38°-23
|40°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 88 181) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 85 935) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 76 074) كلات بعضها ..
( 65 931) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 65 917) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 55 384) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 860) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 303) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 882) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 744) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 789) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 878) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 642) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 394) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 150) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 740) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 477) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 120) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 103) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 074) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:amor2 (Switzerland )
Sur: عبير موسى: الغنوشي يلعب بالسياسيين مثل الدمى وانا ساضعه عند حده