قريبا انطلاق عمليات الترسيم عن بعد للتلاميذ بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية

Jeudi 08 Août 2019



وات

- تنطلق قريبا عملية الترسيم عن بعد للتلاميذ بالمراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، حسب بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة التربية.وأفادت الوزارة انه بإمكان تسجيل المتخلفين عن عملية التسجيل الاولى للسنة الاولى من التعليم الابتدائي خلال الفترة من 25 جويلية الى 15 اوت، على ان يتم التسجيل الاولي لتلاميذ السنة الاولى والمولودين قبل موفى 15 مارس 2014 انطلاقا من 15 اوت والى غاية غرة سبتمبر وهي ذات الفترة التي يتم فيها تسجيل تلاميذ السنة التحضيرية.كما تنطلق عملية التسجيل عن بعد لتلاميذ المدارس الابتدائية يوم 7 اوت الجاري، ويوم 20 اوت بالنسبة لتلاميذ المدارس الاعدادية والمعاهد، ليتم توجيه ارساليات قصيرة بخصوص تحديد اقسامهم وجداول اوقاتهم بداية من يوم 5 سبتمبر القادم.