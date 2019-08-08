ولاية نابل تحتضن الدورة التاسعة لمنتدى الشباب أيام 27 و28 و29 سبتمبر القادم

Jeudi 08 Août 2019



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- تحتضن ولاية نابل أيام 27 و28 و29 سبتمبر القادم الدورة التاسعة لمنتدى الشباب، وذلك تحت موضوع "البيئة والتنمية المستدامة: الشباب كفاعلين من أجل تحول ايكولوجي خدمة للتنمية المستدامة في تونس".ويشارك في هذه التظاهرة الشبابية 150 شابا من تونس ومن البحر الابيض المتوسط وغرب افريقيا وسيقع تبادل الافكار بينهم وتقاسم تجاربهم واحداث مشاريع لفائدة ولايات الاقليم شمال-غرب وولايات الساحل التونسي.وتهدف الدورة القادمة الى اظهار الامكانيات التنموية لجهات شمال-شرق واقليم الساحل، على غرار بنزرت والقيروان والمهدية والمنستير وسوسة وزغوان وتونس الكبرى، وفق ما ورد في موقع الصفحة الرسمية لموقع الجمعيات على صفحة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".وتنتظم، في اطار هذه التظاهرة، عديد الورشات حول 5 مواضيع ترتبط بالانتاجية والاستهلاك المسؤول المرتبط بتنمية المدن المستدامة وحفظ التنوع البيولوجي لدى التصرف في النفايات، فضلا عن الاقتصاد الازرق.يذكر أن منتدى الشباب جاء ببادرة من المؤسسة الاجتماعية "شانتي" التي ترمي الى التشجيع على بلورة حلول مجددة لتحديات اليوم وقد تأسست في ديسمبر 2016 وبالتعاون مع المعهد الفرنسي في تونس.