وزير الفلاحة بنقطة بيع أضاحي العيد بالميزان برادس: حريصون على صحة المواطن وعلى مراعاة مقدرته الشرائية

Jeudi 08 Août 2019



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- أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، ظهر اليوم الخميس لدى اطلاعه على نقطة بيع اضاحي العيد بالميزان برادس حرص الوزارة على إرساء ثقافة جديدة تحافظ على صحة المواطن وتراعي مقدرته الشرائية .وأوضح أن نقاط بيع اضاحي العيد بالميزان الموجودة في 21 ولاية والتي تتوفر فيها شروط المراقبة الصحية وتعتمد الشفافية في التعامل مع المواطن مرت من 4 نقاط بيع سنة 2016 إلى 40 نقطة بيع سنة 2017 ثم 120 نقطة بيع السنة الماضية لتصل هذه السنة إلى 156 نقطة .وبين أن أسعار البيع بقيت تقريبا هي نفسها مقارنة بالسنة الماضية، متوجها بالتحية إلى الفلاحين والأطباء البياطرة والمجامع المهنية المشتركة للحوم الحمراء والالبان وكل المتدخلبن لجهودهم من أجل تأمين هذه النقاط ومراقبتها.وأوصى وزير الفلاحة بالمحافظة على الماء يوم العيد خاصة خلال الفترة الصباحية التي تشهد ذروة الاستهلاك.ومن جانبه، قال المهندس العام كاهية مدير بالمجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان، أنيس السويسي، أنه تم تركيز نقطة بيع الأضاحي بالميزان شارع الهادي نويرة الطريق الوطنية 33 برادس يوم 1 أوت الجاري وتتواصل إلى غاية ليلة عيد الأضحى.وأشار إلى أن 37 مربي ماشية وفلاح يؤمنون عملية بيع الأضاحي التي شهدت نسقا تصاعديا خلال اليومين الأخيرين، لافتا إلى أنه يتم تزويد هذه النقطة يوميا بحوالي 400 رأس غنم جديد.الطبيب البيطري غيث بالسوسة أكد، من جهته، أنه تتم مراقبة الأغنام من قبل فريق الأطباء البياطرة الموزعين على كامل نقاط البيع حالة بحالة.كما يتولى الأطباء البياطرة مساعدة المواطن وإرشاده وتقديم جملة من النصائح المتعلقة بسلامة الأضحية.يشار إلى أن وزارة الفلاحة وزعت مطويات تتضمن قواعد ضمان سلامة الأضحية والخاصة باقتناء هذه الأضحية والتعامل معها في فترة ما قبل العيد إلى جانب قواعد ذبح الأضحية وتعليقها وخزنها.