لجنة النظام الداخلي تقرر عقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية بخصوص تعديل قانون الإنتخابات والإستفتاء (تصريح)

Jeudi 08 Août 2019
وات - أفاد النائب رمزي خميس، رئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية، بأنه تم الإتفاق بين أعضاء اللجنة، على عقد اجتماع مع رؤساء الكتل النيابية، لاتخاذ قرار بشأن الصيغة التي ستتخذها التعديلات المطلوبة في قانون الإنتخابات والإستفتاء والمتعلقة بالتقليص في آجال الطعون بالنسبة إلى الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وذلك إما بإقرار التعديل والتنصيص على أنه "قانون استثنائي خاص بهذه الإنتخابات الرئاسية السابقة لأوانها" أو أنه "تنقيح للقانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء".
وبيّن رئيس اللجنة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن اجتماع رؤساء الكتل سيكون يوم 22 أوت 2019، أي صبيحة اليوم الذي ستعقد فيه الجلسة العامة للمصادقة على التعديلات المطلوبة بهدف احترام الآجال الدستورية المحددة ب90 يوما لانتخاب رئيس جمهورية جديد، على إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية 2019.
يُذكر أن لجنة النظام الداخلي، كانت استمعت صباح اليوم إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والوكيل الأول للمحكمة الإدارية رفقة أعضاء آخرين، بخصوص مقترحين لتعديل وتنقيح بعض فصول قانون الإنتخابات والإستفتاء، في علاقة بالإنتخابات الرئاسية السابق لأوانها واحترام الآجال الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان رئيس اللجنة صرّح في وقت سابق بأن اللجنة ستعمل اليوم الخميس على إنهاء أعمالها وإحالة التنقيحات والتعديلات المقترحة إلى مكتب المجلس النيابي الذي سيوجه إلى المجلس الأعلى للقضاء، مراسلة في الغرض، كما يقتضيه القانون، قبل إحالة مشروع التنقيحات إلى الجلسة العامة المقبلة المقررة ليوم 22 أوت 2019 والمصادقة عليها.
وبيّن رئيس اللجنة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أن اجتماع رؤساء الكتل سيكون يوم 22 أوت 2019، أي صبيحة اليوم الذي ستعقد فيه الجلسة العامة للمصادقة على التعديلات المطلوبة بهدف احترام الآجال الدستورية المحددة ب90 يوما لانتخاب رئيس جمهورية جديد، على إثر وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي يوم 25 جويلية 2019.
يُذكر أن لجنة النظام الداخلي، كانت استمعت صباح اليوم إلى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات والوكيل الأول للمحكمة الإدارية رفقة أعضاء آخرين، بخصوص مقترحين لتعديل وتنقيح بعض فصول قانون الإنتخابات والإستفتاء، في علاقة بالإنتخابات الرئاسية السابق لأوانها واحترام الآجال الدستورية لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وكان رئيس اللجنة صرّح في وقت سابق بأن اللجنة ستعمل اليوم الخميس على إنهاء أعمالها وإحالة التنقيحات والتعديلات المقترحة إلى مكتب المجلس النيابي الذي سيوجه إلى المجلس الأعلى للقضاء، مراسلة في الغرض، كما يقتضيه القانون، قبل إحالة مشروع التنقيحات إلى الجلسة العامة المقبلة المقررة ليوم 22 أوت 2019 والمصادقة عليها.
En continu
- 14:13 الثعلب...
- Hier 21:06 مستشارا الزبيدي يثيران غضب الصحفيين
- Hier 20:43 عمر صحابو : الزبيدي رجل المرحلة دون منازع
- Hier 19:06 تونس ضيف شرف علىSmart Geo Expo 2019 بكوريا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:58
|19:21
|16:13
|12:32
|05:30
|03:52
|
34°
|33°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
5.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|33°-23
|36°-24
|37°-23
|38°-23
|40°-23
Follow @babnet_Tunisie
( 88 138) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 85 840) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 75 898) كلات بعضها ..
( 65 904) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 856) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 381) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 860) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 244) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 873) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 741) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 773) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 875) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 590) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 392) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 148) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 727) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 473) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 116) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 102) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 067) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:BABANETTOO (France )
Sur: مجلة Marianne الفرنسية : مورو المذهل ''جوكر'' النهضة الذكي في الانتخابات الرئاسية