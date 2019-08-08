القصرين: إيقاف معتمد سبيبة عن العمل بصفة وقتية

Jeudi 08 Août 2019
وات - قرر والي القصرين محمد سمشة، اليوم الخميس، إيقاف معتمد سبيبة رياض العامري، عن العمل بصفة وقتية إلى حين صدور القرار النهائي بشأنه من طرف المصالح المعنية بوزارة الداخلية، وفق ما أكدته الكاتبة العامة للفرع الجامعي لأعوان وعملة وزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعمد بالقصرين، سامية حيوني.
وذكرت حيوني، في تصريح إعلامي أن سبب إيقاف معتمد سبيبة عن العمل جاء بسبب إقدامه ليلة البارحة على الإعتداء بالضرب على أحد الحراس الليليين بالمعتمدية، بعد أن تقدم بشكاية للوحدات الأمنية، مضيفة أنه تمت إحالة ملف المعتمد المذكور إلى وزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
وذكرت حيوني، في تصريح إعلامي أن سبب إيقاف معتمد سبيبة عن العمل جاء بسبب إقدامه ليلة البارحة على الإعتداء بالضرب على أحد الحراس الليليين بالمعتمدية، بعد أن تقدم بشكاية للوحدات الأمنية، مضيفة أنه تمت إحالة ملف المعتمد المذكور إلى وزارة الداخلية لإتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنه.
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Par:BABANETTOO (France )
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