قرابة 4 آلاف شخص واكبوا عرض الفنّانة اللبنانية أليسا في مهرجان المنستير الدولي

Jeudi 08 Août 2019



وات

- واكب مساء الأربعاء في المركب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير قرابة أربعة آلاف شخص حفل الفنّانة اللبنانية أليسا بقيادة فادي عَزُو ضمن فعاليات الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي.أدت أليسا خلال حفلها 15 أغنية انطلقت بأغنية "يالا نغني"، ثم "وحشتوني" للفنّانة الجزائرية وردة، و"أنا بدي اياك بس ما بدي تنساني"، و"نفسي أقول له لا"، و"لوفي أنا أنساك وأعيش بحرية"، و"سهرنا ياليل"، و"بتمون"، و"يامرايتي"، و"حالة حب"، و"على شانك"، و"مكتوب عليك"، و"كرمالك"، و"سألتك حبيبي لوين رايحين" للفنّانة فيروز، و"سبت الدنيا ع شانك" لجورج وسوف.واعتبر عدد من الحاضرين ممن واكبوا السهرة أنّ مدّة العرض ساعة وربع واعتماد تقنية "البلاي باك" خلال قرابة 50 في المائة من العرض يجعلهم غير راضين عن العرض خاصة وأن سعر تذكرة الدخول يبلغ 35 دينارا وأشارت إحدى الحاضرات ممن تحدثت إليهم مراسلة "وات" أنه كان يمكنها الاستماع إلى مختلف اغاني الحفل عبر اليوتوب، مطالبة اليسا وغيرها من الفنانين بضرورة احترام الجمهور خاصة وأن الحفل من المفروض أن يبدأ على الساعة العاشرة غير أنّه انطلق على الساعة الحادية عشر.وفي المقابل اعتبر مجموعة من الشباب واكبوا الحفل أنّ "السهرة كانت عالمية" حسب تعبيرهم.جوزيف مَطَة عازف الكمان في فرقة أليسا نفى استعمال البلاي باك منوها بالمناسبة بالجمهور قائلا "الجمهور رائع جدّا يحب الحياة والموسيقي وغني أكثر من أليسا فهو حافظ كلّ الأغاني".سجلت سهرة الفنّانة أليسا أجواء طيّبة وهي أهم سهرة في برنامج الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي وفق ما أفاد "وات" إثر العرض يافت بن حميدة مدير الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي مؤكدا أنّ المنظمين راضون على مستوى حضور الجمهور والمستوى الفني والتجاوب والتنظيم باستثناء بعض المشاكل التي مازال يواجهها الإعلاميون خلال التنقل والتي قال "سنحاول معالجتها في المستقبل".أكد يافت بن حميدة أنّ الفنانة أليسا كانت تغني بشكل مباشر غير أنّ" الفرقة التي رافقتها كانت تعزف وتستعين "بالبلاي باك" وهي مسألة أصبح معمول بها".واعتذر لجمهور المهرجان عن التأخير في انطلاق الحفل داعيا اياه لتفهم المسألة باعتبار أنّ عرض أليسا كان مبرمجا يوم 31 جويلية 2019 ووقع تغييره إثر وفاة الرئيس الراحل محمّد الباجي قايد السبسي وبالتالي وقع تغيير تذاكر الطائرة فوصلت الفنّانة أليسا يوم 8 أوت الجاري إلى مطار تونس قرطاج الدولي على الساعة الرابعة بعد الزوال ثم تحوّلت إلى سوسة وطبعا كان لابّد لها من بعض الاستعداد وفق توضيحه.