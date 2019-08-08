قرابة 4 آلاف شخص واكبوا عرض الفنّانة اللبنانية أليسا في مهرجان المنستير الدولي

Jeudi 08 Août 2019
وات - واكب مساء الأربعاء في المركب الأولمبي مصطفي بن جنات بالمنستير قرابة أربعة آلاف شخص حفل الفنّانة اللبنانية أليسا بقيادة فادي عَزُو ضمن فعاليات الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي.
أدت أليسا خلال حفلها 15 أغنية انطلقت بأغنية "يالا نغني"، ثم "وحشتوني" للفنّانة الجزائرية وردة، و"أنا بدي اياك بس ما بدي تنساني"، و"نفسي أقول له لا"، و"لوفي أنا أنساك وأعيش بحرية"، و"سهرنا ياليل"، و"بتمون"، و"يامرايتي"، و"حالة حب"، و"على شانك"، و"مكتوب عليك"، و"كرمالك"، و"سألتك حبيبي لوين رايحين" للفنّانة فيروز، و"سبت الدنيا ع شانك" لجورج وسوف.
واعتبر عدد من الحاضرين ممن واكبوا السهرة أنّ مدّة العرض ساعة وربع واعتماد تقنية "البلاي باك" خلال قرابة 50 في المائة من العرض يجعلهم غير راضين عن العرض خاصة وأن سعر تذكرة الدخول يبلغ 35 دينارا وأشارت إحدى الحاضرات ممن تحدثت إليهم مراسلة "وات" أنه كان يمكنها الاستماع إلى مختلف اغاني الحفل عبر اليوتوب، مطالبة اليسا وغيرها من الفنانين بضرورة احترام الجمهور خاصة وأن الحفل من المفروض أن يبدأ على الساعة العاشرة غير أنّه انطلق على الساعة الحادية عشر.
وفي المقابل اعتبر مجموعة من الشباب واكبوا الحفل أنّ "السهرة كانت عالمية" حسب تعبيرهم.
جوزيف مَطَة عازف الكمان في فرقة أليسا نفى استعمال البلاي باك منوها بالمناسبة بالجمهور قائلا "الجمهور رائع جدّا يحب الحياة والموسيقي وغني أكثر من أليسا فهو حافظ كلّ الأغاني".
سجلت سهرة الفنّانة أليسا أجواء طيّبة وهي أهم سهرة في برنامج الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي وفق ما أفاد "وات" إثر العرض يافت بن حميدة مدير الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي مؤكدا أنّ المنظمين راضون على مستوى حضور الجمهور والمستوى الفني والتجاوب والتنظيم باستثناء بعض المشاكل التي مازال يواجهها الإعلاميون خلال التنقل والتي قال "سنحاول معالجتها في المستقبل".
أكد يافت بن حميدة أنّ الفنانة أليسا كانت تغني بشكل مباشر غير أنّ" الفرقة التي رافقتها كانت تعزف وتستعين "بالبلاي باك" وهي مسألة أصبح معمول بها".
واعتذر لجمهور المهرجان عن التأخير في انطلاق الحفل داعيا اياه لتفهم المسألة باعتبار أنّ عرض أليسا كان مبرمجا يوم 31 جويلية 2019 ووقع تغييره إثر وفاة الرئيس الراحل محمّد الباجي قايد السبسي وبالتالي وقع تغيير تذاكر الطائرة فوصلت الفنّانة أليسا يوم 8 أوت الجاري إلى مطار تونس قرطاج الدولي على الساعة الرابعة بعد الزوال ثم تحوّلت إلى سوسة وطبعا كان لابّد لها من بعض الاستعداد وفق توضيحه.
أدت أليسا خلال حفلها 15 أغنية انطلقت بأغنية "يالا نغني"، ثم "وحشتوني" للفنّانة الجزائرية وردة، و"أنا بدي اياك بس ما بدي تنساني"، و"نفسي أقول له لا"، و"لوفي أنا أنساك وأعيش بحرية"، و"سهرنا ياليل"، و"بتمون"، و"يامرايتي"، و"حالة حب"، و"على شانك"، و"مكتوب عليك"، و"كرمالك"، و"سألتك حبيبي لوين رايحين" للفنّانة فيروز، و"سبت الدنيا ع شانك" لجورج وسوف.
واعتبر عدد من الحاضرين ممن واكبوا السهرة أنّ مدّة العرض ساعة وربع واعتماد تقنية "البلاي باك" خلال قرابة 50 في المائة من العرض يجعلهم غير راضين عن العرض خاصة وأن سعر تذكرة الدخول يبلغ 35 دينارا وأشارت إحدى الحاضرات ممن تحدثت إليهم مراسلة "وات" أنه كان يمكنها الاستماع إلى مختلف اغاني الحفل عبر اليوتوب، مطالبة اليسا وغيرها من الفنانين بضرورة احترام الجمهور خاصة وأن الحفل من المفروض أن يبدأ على الساعة العاشرة غير أنّه انطلق على الساعة الحادية عشر.
وفي المقابل اعتبر مجموعة من الشباب واكبوا الحفل أنّ "السهرة كانت عالمية" حسب تعبيرهم.
جوزيف مَطَة عازف الكمان في فرقة أليسا نفى استعمال البلاي باك منوها بالمناسبة بالجمهور قائلا "الجمهور رائع جدّا يحب الحياة والموسيقي وغني أكثر من أليسا فهو حافظ كلّ الأغاني".
سجلت سهرة الفنّانة أليسا أجواء طيّبة وهي أهم سهرة في برنامج الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي وفق ما أفاد "وات" إثر العرض يافت بن حميدة مدير الدورة 48 لمهرجان المنستير الدولي مؤكدا أنّ المنظمين راضون على مستوى حضور الجمهور والمستوى الفني والتجاوب والتنظيم باستثناء بعض المشاكل التي مازال يواجهها الإعلاميون خلال التنقل والتي قال "سنحاول معالجتها في المستقبل".
أكد يافت بن حميدة أنّ الفنانة أليسا كانت تغني بشكل مباشر غير أنّ" الفرقة التي رافقتها كانت تعزف وتستعين "بالبلاي باك" وهي مسألة أصبح معمول بها".
واعتذر لجمهور المهرجان عن التأخير في انطلاق الحفل داعيا اياه لتفهم المسألة باعتبار أنّ عرض أليسا كان مبرمجا يوم 31 جويلية 2019 ووقع تغييره إثر وفاة الرئيس الراحل محمّد الباجي قايد السبسي وبالتالي وقع تغيير تذاكر الطائرة فوصلت الفنّانة أليسا يوم 8 أوت الجاري إلى مطار تونس قرطاج الدولي على الساعة الرابعة بعد الزوال ثم تحوّلت إلى سوسة وطبعا كان لابّد لها من بعض الاستعداد وفق توضيحه.
En continu
- 14:13 الثعلب...
- Hier 21:06 مستشارا الزبيدي يثيران غضب الصحفيين
- Hier 20:43 عمر صحابو : الزبيدي رجل المرحلة دون منازع
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:58
|19:21
|16:13
|12:32
|05:30
|03:52
|
31°
|31°
|% 52
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|30°-26
|37°-24
|37°-23
|38°-23
|40°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 88 153) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 85 859) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 75 942) كلات بعضها ..
( 65 908) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 867) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 381) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 860) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 53 261) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 874) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 741) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 779) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 875) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 603) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 393) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 148) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 729) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 473) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 116) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 102) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 067) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:Nouri (Switzerland )
Sur: مداهمة منزل القيادي بالنهضة عبد العزيز الدغسني في اطار التحقيق في ملف الجهاز السري