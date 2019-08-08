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يوسف الشاهد يعلن عن جملة من القرارات لفائدة المرأة

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم على افتتاح الندوة الوطنية "المرأة في مواقع صنع القرار السياسي" وأعلن عن جملة من القرارات لفائدة المرأة:

- ادراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم ضمن الرزنامة الوطنية للتلاقيح وتلقيح 700 ألف فتاة بطريقة مجانية.


- توفير مجانية التقصي المعمق لسرطان الثدي لجميع منخرطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اللاتي وصلنا لسن الأربعين وغيرهم من غير المنخرطات مع تكفل الدولة بالتفقات المتأتية من هذا الاجراء ويكون هذا الفحص اجباريا.

- تخصيص 10 مليون دينار لحساب البنك التونسي للتضامن لكل من يريد اقتناء عربة لنقل العملة الفلاحين وتمكين كل من يرغب في تأمين نقل النساء من منحة ب30 بالمائة من قيمة العربة وقرض دون فوائض.

- دعم الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لتوفير ظروف العمل اللائق للعاملات الفلاحيات خاصة المرافق الصحية المتنقلة بصفة وجوبية.

- ادراج اجراء اعفائي لمساهمة النساء المنتفعات من منظومة "أحميني" من الأداء على القيمة المضافة بقانون المالية لسنة 2020.

- منح المرأة التونسية حق التصريح بولادة أبنائها وتنقيح القانون عدد 03 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بضبط الحالة المدنية.
وتولى رئيس الحكومة تكريم ثلة من النساء في مجالات مختلفة

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187151

BABANETTOO  (France)  |Jeudi 08 Août 2019 à 14h 59m |           
Il s'est trouvé hors jeu en 24 heures ... à cause de son égo mal placé



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