Radio Babnet Tunisie On Air: Om Kalthoum - Fet El Miaad  

استعدادا لمونديال الصين - المنتخب التونسي لكرة السلة ينهزم امام نظيره الفرنسي 56-94

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
وات - انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امام نظيره الفرنسي 56-94 في المباراة الودية التي اقيمت ينهما مساء الاربعاء في اطار الاعداد لمونديال الصين 2019 وكان المنتخب التونسي انهزم مساء الثلاثاء امام نظيره التركي 54-64 خلال التربص الاعدادي بفرنسا.

وسيواصل المنتخب الوطني، انطلاقا من اليوم، تحضيراته بتشيكيا حيث سيخوض ثلاثة لقاءات ودية مع كل من بولونيا والاردن وتشيكيا قبل العودة الى تونس يوم 12 اوت الجاري.


ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من مونديال الصين (31 اوت - 15 سبتمبر) ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات اسبانيا وايران وبورتو ريكو.

  
  
     
  
cadre-eb6fe0bc4b573ebff1f7160f637d35af-2019-08-08 12:25:02






0 de 0 commentaires pour l'article 187145



Présidentielles 2019
En continu

الخميس 08 أوت 2019 | 7 ذو الحجة 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:58 19:21 16:13 12:32 05:30 03:52
36°
 40° % 41 :الرطــوبة
تونــس 24°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
40°-2436°-2437°-2338°-2439°-23
  • Avoirs en devises
    16702,2

  • (7 août)
  • Jours d'importation
    94
  •              1 € = 3,20675 DT        1$ =2,86091 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 août)   811,2 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1565264080|187145 65|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires