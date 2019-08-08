استعدادا لمونديال الصين - المنتخب التونسي لكرة السلة ينهزم امام نظيره الفرنسي 56-94

Jeudi 08 Août 2019



وات

- انهزم المنتخب التونسي لكرة السلة امام نظيره الفرنسي 56-94 في المباراة الودية التي اقيمت ينهما مساء الاربعاء في اطار الاعداد لمونديال الصين 2019 وكان المنتخب التونسي انهزم مساء الثلاثاء امام نظيره التركي 54-64 خلال التربص الاعدادي بفرنسا.وسيواصل المنتخب الوطني، انطلاقا من اليوم، تحضيراته بتشيكيا حيث سيخوض ثلاثة لقاءات ودية مع كل من بولونيا والاردن وتشيكيا قبل العودة الى تونس يوم 12 اوت الجاري.ويذكر ان المنتخب التونسي سيخوض الدور الاول من مونديال الصين (31 اوت - 15 سبتمبر) ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات اسبانيا وايران وبورتو ريكو.