وزيرة المرأة: نرفض أن تكون المرأة في تونس ديكورا انتخابيا

Jeudi 08 Août 2019



وات

- انطلقت، صباح اليوم الخميس، اشغال ندوة وطنية تنظمها وزارة المرأة والأسرة والطفولة بعنوان "المرأة في مواقع صنع القرار" بحضور عدد هام من النساء الفاعلات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، وذلك في إطار الاحتفال بعيد المرأة الذي يوافق يوم 13 اوت من كل سنة .وأكدت وزيرة المرأة، نزيهة العبيدي، في تصريح ل(وات)، رفضها أن تكون المرأة ديكورا انتخابيا في تونس، أو أن تستخدم كواجهة للاحزاب التي تدعي في خطابها الظاهر حرصها على إشراك المرأة في مواقع القرار. وقالت، في هذا الصدد، إن مبدأ المساواة بين الجنسين لم يطبق عند إعداد القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية المقبلة وخاصة على مستوى رئاسة هذه القائمات.وتولى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الذي حضر هذه الندوة، تكريم عدد من النساء الناشطات في ميادين الإعلام والثقافة والرياضة، وفي المجتمع المدني والحقل السياسي.كما تم، خلال الندوة، منح جائزة أفضل بحث علمي نسائي لسنة 2019 إلى الباحثتين إيناس فندري ورائدة بن عياد.وتناول بحث الأستاذة في جامعة صفاقس إيناس فندري تثمين الطحالب البحرية المجهرية في مجال صناعة الادوية وفي الصناعات الغذائية، فيما اهتم بحث رائدة بن عياد التي كانت تحصلت على نفس الجائزة سنة 2018، بتثمين زيت الزيتون والرفع من قيمته المضافة بالاعتماد على الحمض النووي.وتتناول أشغال هذه الندوة التي حضرها عدد من السفراء المعتمدين بتونس ، بالخصوص، قانون العنف ضد المرأة في الفضاء السياسي، ودعم تواجد المرأة في مواقع القرار.