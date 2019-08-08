نتائج المقابلات الودية ليوم الاربعاء

Jeudi 08 Août 2019



وات

- في ما يلي نتائج المقابلات الودية التي دارت امس الاربعاء في اطار الاعداد للموسم الكروي الجديد:النادي الافريقي - نادي الضمك السعودي 1-1الترجي الرياضي - نادي حطين السعودي 3-2النجم الساحلي - مستقبل الرجيش 1-1الاتحاد المنستيري - العدالة السعودي 0-0الملعب التونسي - القادسية السعودي 4-2