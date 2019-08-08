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نتائج المقابلات الودية ليوم الاربعاء

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
وات - في ما يلي نتائج المقابلات الودية التي دارت امس الاربعاء في اطار الاعداد للموسم الكروي الجديد:
النادي الافريقي - نادي الضمك السعودي 1-1
الترجي الرياضي - نادي حطين السعودي 3-2
النجم الساحلي - مستقبل الرجيش 1-1

الاتحاد المنستيري - العدالة السعودي 0-0
الملعب التونسي - القادسية السعودي 4-2

  
  
     
  
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