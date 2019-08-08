نور مهنا يقدم باقة من الأغاني الطربية تسلطن جمهور مهرجان قرطاج الدولي

Jeudi 08 Août 2019



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- سهرة طربية بامتياز عاشها جمهور الدورة الخامسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي مساء الاربعاء مع الفنان السوري نور مهنا الذي قدم حفلا فنيا أمام أعداد غفيرة اكتظت بها مدارج المسرح الروماني بقرطاج.كان الجمهور متعطشا للفن الطربي الأصيل فتفاعل بشكل كبير مع جل الأغاني الطربية التي قدمها نور مهنا على مدى نحو ساعتين ونصف واستهلها بأغنية جديدة له.في كلمة له في بداية الحفل الذي نقلته القناة التلفزية الوطنية الأولى مباشرة، تحدث نور مهنا مع الجمهور ووسائل الإعلام قائلا إن مسرح قرطاج هو مسرح التونسيين الذين يستحقون الدعم المادي أكثر من أي فنان أجنبي ودعا الجمهور إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح الرئيس التونسي الراحل محمد الباجي قائد السبسي الذي توفي يوم 25 جويلية الماضي.وأبدى نور مهنا تحسره على بلده سوريا التي تعيش ظروفا صعبة جراء الحرب مما جعل أهلها يغادرون موطنهم ويهاجرون إلى عدة بلدان في العالم، علما أنه هو أيضا مستقر منذ عدة سنوات بتونس.في هذا الحفل الفني كان نور مهنا مرفوقا بمجموعة موسيقية تونسية متميزة بقيادة المايسترو باسم دمق.وعلى مدى أكثر من ساعتين قدم نور مهنا باقة من الأغاني المتنوعة من التراث السوري والعربي على غرار أغنية سعاد محمد "وحشتيني" التي حفظها الجمهور وردد كلماتها عن ظهر قلب، علما أن نور مهنا هو أول من أعاد هذه الأغنية منذ التسعينات.نور مهنا الذي اشتهر بأداء القدود الحلبية والأغاني الطربية، أثث سهرته كعادته بأغان طربية تسلطن معها الحاضرون من بينها "ابعثلي جواب" و"يا شادي الألحان" و"مالك يا حلوة" التي اشتهر بادائها المطرب الكبير صباح فخري و"إن كنت ناسي" لكوكب الشرق أم كلثوم.وهي أغاني ارتبطت بصوت الفنان الطربي نور مهنا الذي اعتاد على تقديمها للجمهور في أغلب حفلاته وسهراته الفنية الغنائية.وغنى الفنان السوري أيضا بعض من أشهر إنتاجاته الخاصة منها أغنية "لعل وعسى" وغيرها من الأغاني التي لم يخرج فيها نور مهنا عن السياق الطربي.واستمتع الجمهور بالموشحات والقدود الحلبية والمواويل السورية التي قدمها نور مهنا في أداء رائع يبرز تمكنه من إتقان هذا النمط الموسيقي بامتياز.وأعرب بعض الحاضرين عن استمتاعهم بالسهرة الغنائية معتبرين إياها سهرة متميزة من حيث أداء الفنان نور مهنا ومن حيث اختياره للأغاني التي يحبذ الجمهور التونسي سماعها.عرض نور مهنا هو أحد أهم العروض الغنائية التي حضر فيها الجمهور بكثافة خلال الدورة الخامسة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، وقد أثبت صواب اختيار هيئة التنظيم لهذا الفنان ومراهنته باستضافته مرة أخرى على ركح قرطاج ولعل النجاح الجماهيري لهذا العرض أكبر دليل على حب الجمهور التونسي لهذا النمط الغنائي الطربي من جهة وعلى أن نور مهنا لا يزال يحظى بقاعدة جماهيرية كبرى في تونس رغم محاولات البعض تفنيد ذلك.