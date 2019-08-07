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بنزرت: اللجنة العليا للصفقات تصادق على مقترحات الجهة بشأن تهيئة وتعبيد المسالك

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
وات - صادقت، يوم أمس الثلاثاء، اللجنة العليا للصفقات في اجتماعها المنعقد بمقرها بتونس العاصمة، على تقرير فرز العروض الخاص بتهيئة وتعبيد وصيانة المسالك والطرقات ضمن برنامج الـتنمية الجهوية، بحسب ما أكده رئيس دائرة المجلس الجهوي، عماد البجاوي.

وأوضح البجاوي، أن تقرير فرز العروض تضمن أبرز مقترحات الجهة في مجال تهيئة وتعبيد وصيانة المسالك والطرقات والتي تم إعدادها من قبل مختلف الأطراف المتداخلة بمشاركة عدد من مكونات المجتمع المدني.


وبيّن ذات المصدر، أنه تم تخصيص نسبة 20 بالمائة من قيمة الاعتمادات الجملية والبالغة حوالي 14 مليون دينار، لتنفيذ توجيهات الجلسات القطاعية والزيارات الميدانية لمختلف مناطق الولاية، لصيانة المسالك المنجزة، بما يضمن ديمومتها ووظيفتها التنموية والخدماتية للمواطنين والمتساكنين.


  
  
     
  
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