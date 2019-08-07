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رئاسية 2019 : 40 مترشحا مع نهاية اليوم السادس من آجال تقديم الترشحات

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
وات - بلغ عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، الذين أودعوا ملفاتهم لدى مصالح الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مع نهاية اليوم السادس من أجال تقديم الترشحات، 40 مترشحا.

وأودع 11 مترشحا اليوم الأربعاء ملفات ترشحهم لدى مصالح الهيئة، وهم كل محمد المنصف المرزوقي وحمة الهمامي وعبد الكريم الزبيدي ومحمد الصغير النوري وحبيب الهدروق وأحمد بالنفيسة وسامي شعبان وبدر الدين البريني وفتحي السردوك ومحرز الزغلامي الشيخاوي ورقية الزديري الحافي.
وقدم كل من بدر الدين البريني وفتحي السردوك ومحرز الزغلامي الشيخاوي ورقية الزديري الحافي أنفسهم بصفتهم مترشحين مستقلين.

ومن جهة أخرى أعلن المترشحان رشاد عاشور ومنير الجميعي، اليوم، سحب مطلبي ترشحيهما.

وقال رشاد عاشور، في تصريح لـ (وات)، إن أهم أسباب سحب ترشحه تتمثل في فسح المجال لعبد الكريم الزبيدي ودعمه بعد أن قدم اليوم الأربعاء ترشحه للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن هيئة الانتخابات كانت تلقت خلال الأيام الخمسة الأولى من فتح باب الترشحات 29 مطلب ترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 15 سبتمبر المقبل.
وحددت فترة قبول الترشحات للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، بين 2 و9 أوت الجاري من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السادسة مساء.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 187119

Mandhouj  (France)  |Mercredi 07 Août 2019 à 20h 30m |           
Il reste 11 pour faire 51 !

الفتح الباب، قرطاج للكراء !!! .

إلي يكمل العهدة، انرجعولوا حق الكراء !!!



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