تونس ضيف شرف علىSmart Geo Expo 2019 بكوريا

Mercredi 07 Août 2019



باب نات

اجتماع مع شركة الأراضي الكورية LX Corporation

- يشارك وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين سالمي مع وفد من ديوان قيس الأراضي، من 7 إلى 9 أوت الجاري، في أشغال المعرض الدولي للمعلومات الجغرافية 2019 (2019Smart Geo Expo ) بسيول (كوريا) والذي تنظمه وزارة الأرض والبنية التحتية والنقل الكورية.وبإعتبار أن تونس هي ضيف الشرف لهذه السنة فإنه كان للوزير لقاء مطوّل قبل حفل الافتتاح مع وفد من الوزارة الكورية على رأسه كاتب الدولة Park Sun-ho ودار اللقاء بالأساس حول التسريع في إرساء منظومة التصرّف في المعلومات العقارية TLIS الذي سوف يحدث نقلة تاريخية في مجال التصرّف في العقارات ببلادنا. كما وقع التطرّق إلى سبل تطوير التعاون الثنائي في العديد من المجالات الأخرى خاصّة مجال البنية التحتية والطرقات أساسا والإسكان.على هامش المعرض الدولي للمعلومات الجغرافية 2019 (2019Smart Geo Expo ) بسيول (كوريا)، التقى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية نور الدين سالمي عشية اليوم والوفد المرافق له الرئيس المدير العام لشركة الأراضي الكورية LX Corporation ومرافقيه.وتناولت المحادثات العديد من المشاريع، وكان أهمها الاستعدادات لاستضافة تونس المعرض الدولي المتنقل للتكنولوجيا الكورية في الميدان العقاري 2019 Tunisia Geospatial Information Road Showوالذي سينظّم بالعاصمة تونس من 23 إلى 26 سبتمبر القادم وسيجمع العديد من الوزارات والمؤسسات من القطاعين العام والخاص والجامعات وغيرها من المهتمين والمتدخلين.