المنستير: حجز أكثر من 5 آلاف علبة سجائر بقيمة جملية قدرت بـ16 ألف دينار

Mercredi 07 Août 2019
وات - حجزت، يوم أمس الثلاثاء، فرق المراقبة الاقتصادية الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير، أكثر من 5 آلاف علبة سجائر، 3 آلاف منها محلية وأكثر من ألفي علبة سجائر مهربة بقيمة جملية قدرت بـ16 ألف دينار وقع ضبطها بالمكنين، لدى شخص لا تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة، وفق ما أكدته المديرة الجهوية للتجارة، سهام المبروك لمراسلة (وات) بالجهة.
وأوضحت ذات المصدر، قيام هذا الشخص بشراء كميات من التبغ من الأشخاص الذين لهم رخص لممارسة نشاط بيع التبغ يخزنها في محل بالجهة، ليضخها في وقت لاحق في السوق بأسعار مشطة، مشيرة إلى أن الخطية المالية في حالة ممارسة الاحتكار في مادة مسعرة قد تصل الى 100 ألف دينار.
وبينت في سياق متصل، أن عدد كميات التبغ التي وقع حجزها منذ بداية سنة 2019 ارتفع إلى 16 ألف علبة سجائر، منها حوالي 8 آلاف علبة محلية والبقية مهربة مجهولة المصدر، ملاحظة انه يقع تأمين المحجوز من التبغ لدى مركز توزيع منتوجات الاختصاص بالجهة، مع إعادة ضخ السجائر المحلية في السوق، مقابل إتلاف المهربة منها.
وأوضحت ذات المصدر، قيام هذا الشخص بشراء كميات من التبغ من الأشخاص الذين لهم رخص لممارسة نشاط بيع التبغ يخزنها في محل بالجهة، ليضخها في وقت لاحق في السوق بأسعار مشطة، مشيرة إلى أن الخطية المالية في حالة ممارسة الاحتكار في مادة مسعرة قد تصل الى 100 ألف دينار.
وبينت في سياق متصل، أن عدد كميات التبغ التي وقع حجزها منذ بداية سنة 2019 ارتفع إلى 16 ألف علبة سجائر، منها حوالي 8 آلاف علبة محلية والبقية مهربة مجهولة المصدر، ملاحظة انه يقع تأمين المحجوز من التبغ لدى مركز توزيع منتوجات الاختصاص بالجهة، مع إعادة ضخ السجائر المحلية في السوق، مقابل إتلاف المهربة منها.
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Par:Nouri (Switzerland )
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