وزراة الصناعة تقرر الايقاف الفوري لنشاط وحدة انتاج ثلاثي الفسفاط الرفيع بمصنع ''السياب''

Mercredi 07 Août 2019



وات

- (وات)- تقرر الايقاف الفوري لنشاط وحدة إنتاج مادة ثلاثي الفسفاط الرفيع "TSP" بمصنع "السياب" المستغل من قبل المجمع الكيميائي التونسي والكائن على مستوى طريق قابس بالكلم 4 من ولاية صفاقس، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي صادر، اليوم الاربعاء، عن وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.وأكدت الوزارة، في نفس البلاغ، أن هذا القرار جاء بناء على نتائج زيارات المراقبة الميدانية التي قامت بها مصالح إدارة السلامة بالوزارة للمصنع المذكور بتاريخ 14 نوفمبر 2018 و 18 جويلية 2019، وذلك في إطار متابعة تنفيذ قرار رئيس الحكومة الذي اتخذه خلال زيارته إلى ولاية صفاقس يومي 20 و 21 أفريل 2017، والمتعلق بتفكيك الوحدات الملوثة بمصنع "السياب" بصفاقس، وإيقاف كل إنتاج ملوث مع استصلاح المواقع وطابية الفوسفوجيبس.وأعلنت وزارة الصناعة في بلاغها أنه "سيتم المحافظة على مواطن الشغل القائمة بالمؤسسة، وأنه لن يطرأ أي تغيير على امتيازاتهم".يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان أعلن على هامش زيارة أداها الى ولاية صفاقس في شهر أفريل من سنة 2017 عن جملة من القرارات لفائدة الجهة من أبرزها الانطلاق الفوري في تفكيك الوحدات الملوّثة لمصنع "السياب" وإيقاف كل انتاج ملوث مع استصلاح موقع المصنع و 'طابية' الفوسفوجيبس.