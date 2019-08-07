زغوان: الإبقاء على 53 قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية مع إعادة تصنيف 4 قائمات مستقلة إلى ائتلافية

Mercredi 07 Août 2019
وات - قرّرت الهيئة الفرعيّة للانتخابات بزغوان قبول كافة القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها يوم 6 أكتوبر2019، وعددها 53 قائمة مع اعتبار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بإعادة تصنيف 4 قائمات مستقلة إلى قائمات ائتلافية، بسبب تقديم ترشحاتها بنفس التسمية والرمز في أكثر من دائرة، وفق ما أكده منسق الهيئة الفرعية، لسعد الفرحاني، في تصريح لمراسل (وات) بالجهة.
وأشار الفرحاني، الى أنه وتبعا لذلك يتساوى عدد القائمات الحزبية مع القائمات المستقلة بـ21 قائمة لكل منهما بالإضافة إلى 11 قائمة ائتلافية.
يذكر أن عدد المترشحين بدائرة زغوان بلغ 415 مترشحا منهم 229 من الذكور و186 من الإناث، يتنافسون على 5 مقاعد بالبرلمان.
وأشار الفرحاني، الى أنه وتبعا لذلك يتساوى عدد القائمات الحزبية مع القائمات المستقلة بـ21 قائمة لكل منهما بالإضافة إلى 11 قائمة ائتلافية.
يذكر أن عدد المترشحين بدائرة زغوان بلغ 415 مترشحا منهم 229 من الذكور و186 من الإناث، يتنافسون على 5 مقاعد بالبرلمان.
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