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تقديم الوثيقة التوجيهية لمشروع ''الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية''

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
وات - تمّ، اليوم الاربعاء بتونس، عقد جلسة عمل لتقديم الوثيقة التوجيهية لمشروع "الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية"، التي تكفل ضمانات أساسية للمواطن تتمثل في الحق في التغطية الاجتماعية والخدمات الصحية الأساسية الملائمة للجميع والحقوق الدنيا لفائدة الاطفال والمسنين والمعوقين، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي.

كما تضمنت الوثيقة التوجيهية المقدمة، الحقّ في حدّ أدنى من الدخل للأشخاص المسنين والمعوقين والحقّ في حدّ أدنى من الدخل الأساسي لفائدة الأطفال بما يمكّنهم من الحصول على التعليم والتغذية والرعاية الصحية وتأمين حدّ أدنى من الدخل للأشخاص في سنّ العمل غير القادرين على كسب دخل كاف بسبب المرض أو البطالة أو الأمومة أو العجز، وفق ما اكدته وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغغ لها اليوم.
وأكد الطرابلسي ضرورة إعداد مشروع نص قانوني تتداخل فيه كل الأطراف المعنية لعرضه في أقرب الآجال على مجلس الوزراء.

و تم خلال هذه الجلسة تقديم الخطوط الكبرى للأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية و كيفية تفعيلها .

وتتنزل هذه الوثيقة التوجيهية في إطار التوصية عدد 202 لسنة 2012 لمنظمة العمل الدولي على مدى الفترة من سنة 2020 إلى سنة 2030.
يذكر أن الجلسة شهدت حضور ممثل بعثة البنك الدولي بتونس وممثلة منظمة اليونيسيف بتونس والوفد المرافق لهما وعدد من إطارات الوزارة ومركز البحوث والدراسات الاجتماعية.

  
  
     
  
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