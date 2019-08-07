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توزر: القبول الأولي لجميع القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
وات - قدمت الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بتوزر، أمس الثلاثاء، قرارات القبول الاولي لجميع القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية وعددها 43 قائمة موزعة الى 19 08 ائتلافية و16 مستقلة، وفق ما أوضحه لمراسلة (وات) بالجهة، منسق الهيئة الفرعية، فوزي فضيلي.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم تعليق القائمات المترشحة ببهو الهيئة الفرعية التي استوفت، حسب تأكيده، جميع الشروط المطلوبة الشكلية منها والموضوعية مع فتح آجال الطعون ونشرها في موقع الهيئة.



  
  
     
  
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