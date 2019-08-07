البنك المركزي التونسي يدعو البنوك الى فتح شبابيكها يوم السبت 10 اوت وتوفير السيولة بالموزعات الآلية خلال عطلة العيد

Mercredi 07 Août 2019



وات

- دعا البنك المركزي التونسي البنوك ، بمناسبة عيدي الاضحى والمرأة ، الى فتح شبابيكها للعموم السبت 10 اوت 2019 من التاسعة صباحا الى منتصف النهار والمسؤولين عن القطاع البنكي والبريدي الى تأمين استمرارية عمليات السحب من الموزعات الآلية للاوراق النقدية.واكد البنك ، في مذكرة موجهة الى الوسطاء المقبولين نشرها على موقعه الالكتروني، الاربعاء، انه سيقوم بفتح شبابيكه ، يوم السبت 10 اوت 2019 ، بمقره الرئيسي بالعاصمة وبكافة الفروع لانجاز العمليات المتعلقة بالدفوعات.وتحتفل تونس بعيد الإضحي يوم الأحد 11 اوت 2019 في حين يوافق عيد المرأة يوم 13 أوت 2019 علما وان البنوك في تونس لا تعمل يوم السبت خلال الأيام العادية.