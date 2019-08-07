المنتخب التونسي للكرة الطائرة يسافر الى بولونيا للمشاركة في دورة ترشيحية لاولمبياد طوكيو

Mercredi 07 Août 2019



وات

- سافر المنتخب التونسي للكرة الطائرة صباح اليوم الاربعاء إلى بولونيا للمشاركة في الدورة الترشيحية للالعاب الاولمبية (طوكيو 2020) التي تستضيفها مدينة غدانسك البولونية ايام 9 و10 و11 اوت بمشاركة 4 منتخبات هي بولونيا (البلد المنظم) وتونس وفرنسا وسلوفينيا.وضم وفد المنتخب التونسي اللاعبين الاتي ذكرهم: اسماعيل معلى - خالد بن سليمان - نبيل عزوزي - ايمن القروي - امان الله الهميسي - محمد علي بن عثمان - شكري الجويني - ايمن بوقرة - حسني القارمصلي - حمزة نقة - علي بانقي - الياس القارمصلي - هيكل الجربي - محمد عياش - صدام الهميسي - ايمن الرديسي- سليم المباركي - احمد القاضي - فادي بن حميدة - محمد ريدان.وفي مايلي برنامج مقابلات هذه الدورة:الجمعة 9 أوت 2019 س17/ تونس - بولونيا س20 و30/ فرنسا - سلوفينياالسبت 10 أوت 2019 س15/ فرنسا - بولونيا س18 و30/ تونس - سلوفينياالأحد 11 أوت 2019 س12/ تونس - فرنسا س15 / بولونيا - سلوفينيا