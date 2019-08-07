اتحاد اصحاب مؤسسات التعليم الخاص: قرار منع المدرسين من التدريس بالمؤسسات الخاصة ستكون له نتائج ''وخيمة''

Mercredi 07 Août 2019
وات - اعتبر اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين في بيان اليوم الاربعاء أن قرار وزير التربية عدد 15123 الصادر بتاريخ 23 جويلية 2019 والمتعلق بمنع كل مدرسي التعليم العمومي من القيام بساعات تدريس بالمؤسسات التربوية الخاصة سيترتب عنه انتداب أساتذة مبتدئين ليست لهم الخبرة المطلوبة في التدريس ومردود محدود في تكوين التلاميذ اضافة لحرمانهم من كفاءات دون موجب موضوعي ودون دراسة تستحق وجوب اصدار هذا القرار.
كما اعتبر الاتحاد انتداب مثل هؤلاء الأساتذة سيترتب عنه توزيع بيداغوجي جديد يجعل الأساتذة المبتدئين مطالبين بتدريس عدد من المستويات التعليمية المختلفة لتغطية ماهم مطالبين به من ساعات تدريس اسبوعيا وهو ما يتنافى مع القواعد البيداغوجية ويثقل كاهلهم ويجعلهم غير قادرين على تحقيق الهدف الذين انتدبوا من أجله حسب نص البيان.
وأكد أن هذا القرار سيربك وينسف كل القدرات المالية للمؤسسات التربوية الخاصة لا سيما وان المعاليم الدراسية التي تعود عليها الأولياء سترتفع أضعاف الاضعاف مما يجعل الجهات الداخلية يستحيل عليها التأقلم مع هذه المعاليم بحكم ضعف امكانيات الاسر المادية.
كما سيدفع هذا القرار حسب الاتحاد حتما بأصحاب هذه المؤسسات الى غلقها وتعزيز صفوف العاطلين عن العمل وحرمان أولياء أغلب الجهات الداخلية من حق أبنائهم في الدراسة بقطاع التعليم الخاص علاوة على مغادرة أكثر من مائة الف تلميذ سنويا المدارس العمومية ولا يجدون مؤسسات تربوية خاصة تستقطبهم وتنتشلهم.
كما اعتبر الاتحاد انتداب مثل هؤلاء الأساتذة سيترتب عنه توزيع بيداغوجي جديد يجعل الأساتذة المبتدئين مطالبين بتدريس عدد من المستويات التعليمية المختلفة لتغطية ماهم مطالبين به من ساعات تدريس اسبوعيا وهو ما يتنافى مع القواعد البيداغوجية ويثقل كاهلهم ويجعلهم غير قادرين على تحقيق الهدف الذين انتدبوا من أجله حسب نص البيان.
وأكد أن هذا القرار سيربك وينسف كل القدرات المالية للمؤسسات التربوية الخاصة لا سيما وان المعاليم الدراسية التي تعود عليها الأولياء سترتفع أضعاف الاضعاف مما يجعل الجهات الداخلية يستحيل عليها التأقلم مع هذه المعاليم بحكم ضعف امكانيات الاسر المادية.
كما سيدفع هذا القرار حسب الاتحاد حتما بأصحاب هذه المؤسسات الى غلقها وتعزيز صفوف العاطلين عن العمل وحرمان أولياء أغلب الجهات الداخلية من حق أبنائهم في الدراسة بقطاع التعليم الخاص علاوة على مغادرة أكثر من مائة الف تلميذ سنويا المدارس العمومية ولا يجدون مؤسسات تربوية خاصة تستقطبهم وتنتشلهم.
En continu
- Hier 21:43 النهضة و الزبيدي و حبل النجاة ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:00
|19:22
|16:13
|12:32
|05:29
|03:51
|
41°
|41°
|% 14
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|41°-30
|39°-25
|37°-24
|37°-24
|39°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 87 632) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 85 299) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 74 835) كلات بعضها ..
( 65 770) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 552) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 252) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 809) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 52 079) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 804) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 708) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 708) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 814) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 371) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 256) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 109) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 636) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 377) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 091) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 072) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 048) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:BABANETTOO (France )
Sur: الإعلام الاماراتي المصري مصدوم : مورو الشهير بالدعابة الذي يرتدي البدلة مرة في العام، هل يصلح للرئاسة!