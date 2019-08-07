حج 2019: زيارة استطلاعية لمخيمي عرفة ومنى

Mercredi 07 Août 2019
وات - (من مبعوثة وات/هند علوي زكار)- أدّى ثلة من المرشدين الدينيين مساء الثلاثاء زيارة استطلاعية لمخيمي عرفة ومنى قادها السيدين حمزة حواص وسامي الحليوي عن شركة الخدمات الوطنية والإقامات.
وتأتي هذد الزيارة استكمالا للاجتماع الذي أشرفت عليه البعثة الإدارية لوزارة الشؤون الدينية صباح الثلاثاء حيث تم توزيع المرشدين على الخيام لتعريفهم على الطرق التي سيسلكونها من مكة إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى وأيضا للاطلاع على ظروف الاقامة.
كما تعرف المرشدون بالمناسبة على الخيام التي سيشرفون على تنشيطها ومابعتها.
وجدير بالاشارة الى ان عدد الخيام بمنى يبلغ 785 خيمة وفي عرفات 53 خيمة.
وتأتي هذد الزيارة استكمالا للاجتماع الذي أشرفت عليه البعثة الإدارية لوزارة الشؤون الدينية صباح الثلاثاء حيث تم توزيع المرشدين على الخيام لتعريفهم على الطرق التي سيسلكونها من مكة إلى عرفة ومن عرفة إلى مزدلفة ومن مزدلفة إلى منى وأيضا للاطلاع على ظروف الاقامة.
كما تعرف المرشدون بالمناسبة على الخيام التي سيشرفون على تنشيطها ومابعتها.
وجدير بالاشارة الى ان عدد الخيام بمنى يبلغ 785 خيمة وفي عرفات 53 خيمة.
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Par:keyser3050 (France )
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