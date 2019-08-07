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الشاهد يعطي إشارة انطلاق انتاج المحطة الفولطاضوئية توزر1

Mercredi 07 Août 2019

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهدهذا الصباح إشارة انطلاق انتاج المحطة الفولطاضوئية توزر1 وانطلاق الأشغال للمحطة الفولطاضوئية الجديدة توزر 2 بقدرة أحادية جملية مركزة 20 ميغاوات وباستثمار يقدر ب62 مليون دينار.

المحطتان تمتدان على مساحة جملية تقدر ب40 هك وستمكنان من انتاج 36 جيغاواط/سنة من الكهرباء وتغطية حاجيات 18 ألف حريف اي ما يعادل 1/3 حاجيات ولاية توزر من الكهرباء كما ستمكن المحطتين من الاقتصاد في استهلاك 8000 طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي سنويا والحد من انبعاث 17 الف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.




ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, يندرج هذا المشروع في إطار برنامج الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذ المخطط الشمسي التونسي وبرنامج تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة.

ومن المنتظر ان تصبح ولاية توزر خلال الثلاثي الاول من سنة 2021 اول ولاية في الجمهورية تبلغ نسبة تغطيتها بالطاقة الشمسية 100 في المائة من حاجياتها في الكهرباء.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187085

Keyser3050  (France)  |Mercredi 07 Août 2019 à 13h 36m |           
à babnet,
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Fathi  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 13h 31m |           
المهم تشغيل الفنيين والعملة في هذه المحطة....قداش.....طبقا لمخطط الاعمال للمشروع......

Tomjerry  (Tunisia)  |Mercredi 07 Août 2019 à 13h 08m |           
الجنوب التونسي يستحق مصادر للتنمية وتحقيق الثروات،
إنتاج الفسفاط والتمور.... لكن التنمية في منعدمة



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