الشاهد يعطي إشارة انطلاق انتاج المحطة الفولطاضوئية توزر1

Mercredi 07 Août 2019
باب نات - أعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهدهذا الصباح إشارة انطلاق انتاج المحطة الفولطاضوئية توزر1 وانطلاق الأشغال للمحطة الفولطاضوئية الجديدة توزر 2 بقدرة أحادية جملية مركزة 20 ميغاوات وباستثمار يقدر ب62 مليون دينار.
المحطتان تمتدان على مساحة جملية تقدر ب40 هك وستمكنان من انتاج 36 جيغاواط/سنة من الكهرباء وتغطية حاجيات 18 ألف حريف اي ما يعادل 1/3 حاجيات ولاية توزر من الكهرباء كما ستمكن المحطتين من الاقتصاد في استهلاك 8000 طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي سنويا والحد من انبعاث 17 الف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, يندرج هذا المشروع في إطار برنامج الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذ المخطط الشمسي التونسي وبرنامج تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة.
ومن المنتظر ان تصبح ولاية توزر خلال الثلاثي الاول من سنة 2021 اول ولاية في الجمهورية تبلغ نسبة تغطيتها بالطاقة الشمسية 100 في المائة من حاجياتها في الكهرباء.
المحطتان تمتدان على مساحة جملية تقدر ب40 هك وستمكنان من انتاج 36 جيغاواط/سنة من الكهرباء وتغطية حاجيات 18 ألف حريف اي ما يعادل 1/3 حاجيات ولاية توزر من الكهرباء كما ستمكن المحطتين من الاقتصاد في استهلاك 8000 طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي سنويا والحد من انبعاث 17 الف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا.
ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, يندرج هذا المشروع في إطار برنامج الدولة للتنمية المستدامة وتنفيذ المخطط الشمسي التونسي وبرنامج تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على الطاقات المتجددة.
ومن المنتظر ان تصبح ولاية توزر خلال الثلاثي الاول من سنة 2021 اول ولاية في الجمهورية تبلغ نسبة تغطيتها بالطاقة الشمسية 100 في المائة من حاجياتها في الكهرباء.
3 de 3 commentaires pour l'article 187085
En continu
- Hier 21:43 النهضة و الزبيدي و حبل النجاة ...
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:00
|19:22
|16:13
|12:32
|05:29
|03:51
|
40°
|40°
|% 17
|:الرطــوبة
|تونــس
|30°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|40°-30
|39°-25
|37°-24
|37°-24
|39°-24
Follow @babnet_Tunisie
( 87 560) كيف غالَطَنَا السيد روني الطرابلسي
( 85 274) بكري: الزبيدي كشف الانقلاب وأمر ال
( 74 791) كلات بعضها ..
( 65 762) فيديو اليوم: حافظ يصرخ في وجه القر
( 65 542) انطلق موسم مناشدة ''الزبيدي'' ،و ا
( 55 241) بعد عودة الباجي الى المستشفى..ثلاث
( 54 807) مصطفى عبد الكبير يشكر الطيار اللي
( 51 944) النهضة: التصويت لصالح ترشيح مورو.
( 49 800) استجابة لرغبة الرئيس السبسي قبل رح
( 48 703) بقرار تاريخي ، المناصب الرسمية في
( 47 704) راشد الغنوشي يترأس قائمة النهضة بت
( 46 811) رغم أن التصريح كان موثّقا بمقطع في
( 45 369) باردو تكذّب الزرقوني و آلة الدعاية
( 45 240) بطاقاتي ايداع بالسجن في حق مخت
( 45 104) دغيج لجلاد : أنت كنت ما تعرف كان ا
( 43 633) كريم الغربي غاضب بسبب ملابس البحر
( 43 361) الترجي/الوداد - '' قرار المحكمة ا
( 42 091) بلاغ يطالب بمنع دخول رياض محرز مصر
( 42 070) وفاة رئيس الجمهورية الباجى قايد ال
( 41 047) حافظ السبسي يتحدث عن توقيع القانون
Par:keyser3050 (France )
Sur: الشاهد يعطي إشارة انطلاق انتاج المحطة الفولطاضوئية توزر1